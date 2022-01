“Le tour du monde en 80 jours” : les 2 derniers épisodes diffusés lundi 3 janvier sur France 2

Lundi 3 janvier à 21:05, France 2 terminera la diffusion de la série événement “Le tour du monde en 80 jours”, une adaptation du grand récit d’aventure de Jules Verne produite par l'Alliance européenne.

L'histoire en quelques lignes...

Londres, 1872. Le jour où il reçoit une carte postale d’un amour perdu lui reprochant d’être un lâche, Phileas Fogg (David Tennant) perd pied. Cette accusation le bouleverse à tel point qu’il accepte de relever un pari fou : faire le tour du monde en quatre-vingts jours.

Tout porte à douter que ce gentleman anglais, qui n’a connu jusqu’ici que le confort de son club privé, puisse réussir un voyage aussi risqué et ambitieux. Fogg sera rapidement rejoint par Passepartout (Ibrahim Koma), un Français vif et malin qui se met opportunément à son service, et Abigail Fix (Leonie Benesch), une jeune journaliste bien décidée à couvrir l’aventure du siècle.

“Le tour du monde en 80 jours” est une série d’aventure portée par des personnages hauts en couleur. Au cours de ce voyage initiatique, Fogg, Fix et Passepartout feront des rencontres qui changeront à tout jamais leur manière de voir le monde. Ils devront relever de grands défis qui les amèneront à révéler le meilleur d’eux-mêmes.

En se confrontant à de nouvelles cultures et manières de vivre, nos héros poussés dans leurs retranchements comprendront l’importance de la tolérance, de l’ouverture d’esprit et de la confiance, mais aussi celle de l’amour…

Les deux derniers épisodes diffusés lundi soir

Épisode 7

Fogg, Fix et Passepartout traversent les Rocheuses en diligence. Ils ont pour compagnon de voyage un marshal et son prisonnier. Cette rencontre les conduit à prendre une décision difficile : faut-il prendre le temps de rendre justice au risque de perdre leur pari ?

Épisode 8

Nos héros arrivent à New York. Il ne leur reste qu’un océan à traverser et le pari sera réussi, mais Fogg met tout en péril pour partir à la recherche de son amour perdu.