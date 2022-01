“S.W.A.T.” : la suite de la saison 4 diffusée sur TF1 à partir du mardi 4 janvier

Interrompue au printemps dernier, la suite de la 4ème saison inédite de la série “S.W.A.T.” sera diffusée sur TF1 à partir du mardi 4 janvier.

Chaque mardi soir, TF1 diffusera deux inédits de la saison 4 puis vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes des saisons précédentes.

Daniel Harrelson, surnommé Hondo, est un sergent du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles. Au quotidien, il est tiraillé entre ses origines modestes et son devoir envers ses coéquipiers. Ses amis d'enfance n'ont pas aussi bien tourné que lui. Il est chargé de monter une unité qualifiée pour résoudre les crimes de la ville.

Épisode 4x07 Les soldats du feu



Une brigade de sapeurs-pompiers est prise pour cible par un tireur embusqué lors d'une intervention sur un feu de benne à ordures. Puis, les expéditions punitives se multiplient contre les soldats du feu. Pour Hondo et son équipe, il ne fait aucun doute que c'est la vengeance qui motive ces fusillades : en effet, la même brigade 127 avait malheureusement dû laisser des victimes derrière elle lors d'un grave incendie deux ans auparavant. Le capitaine Hauser en particulier a du mal à se pardonner l'issue fatale de ce drame…

Pendant ce temps, la compétition fait rage entre Chris, Street et Tan. Ce dernier tente de se faire remarquer par ses supérieurs, quitte à risquer sa vie...

Épisode 4x08 Croisade meurtrière



Après une course-poursuite effrénée, Hondo et son équipe parviennent à arrêter un homme ayant braqué une station-service et tué son gérant.

A peine l’intervention terminée, le S.W.A.T. reçoit un appel lui signalant qu’une épicerie vient d’être braquée et incendiée. Toute l’équipe se rend sur place et arrive à temps pour sauver des flammes le propriétaire. L’interrogatoire du braqueur de la station-service et les images de vidéo-surveillance de l’épicerie révèlent aux enquêteurs que les attaques ont été coordonnées par un groupe de suprémacistes qui semble avoir prévu de perpétrer d’autres attentats. Avec l’aide du FBI, Hondo et son équipe tentent d’identifier les membres de la cellule et de les interpeller avant qu’ils ne commettent d’autres crimes.