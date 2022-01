“Grey's Anatomy” : la saison 17 diffusée sur TF1 à partir du mercredi 26 janvier

Mercredi 26 janvier à 21:10, TF1 débutera la 17ème saison inédite de la série “Grey's Anatomy”. Retrouvailles, départs, une saison événement à ne pas manquer pour l'une des séries préférées des téléspectateurs !

“Grey's Anatomy” est rentrée dans l'histoire de la télévision américaine en tant que série médicale la plus longue jamais diffusée en prime time.

La série continue à repousser les limites avec des sujets d'actualité et des personnages qui sortent des sentiers battus.

Retrouvez dans cette nouvelle saison, Meredith Grey et l'équipe de médecins du Grey Sloan Memorial, plus que jamais confrontés à des décisions de vie ou de mort...

Ensemble, ils cherchent du réconfort les uns auprès des autres, et parfois plus que de l'amitié... Ensemble, ils découvrent que ni la médecine ni les relations amoureuses ne peuvent être définies en noir et blanc.

Le tournage de la 17ème saison de Grey’s Anatomy a été rythmé par l’épidémie de Covid. Une pandémie que la production a décidé d’exploiter largement dans les épisodes. Les auteurs y ont vu une belle occasion pour faire revenir plusieurs personnages qui ont marqué les esprits au cours des années.

À retrouver chaque mercredi soir à 21:10 dès le 26 janvier sur TF1.