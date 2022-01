“Candice Renoir” : double épisode inédit vendredi 7 janvier sur France 2

Vendredi 7 janvier à 21:10, retrouvez “Candice Renoir” sur France 2 pour la suite et la fin de la 9ème saison. Deux épisodes seront diffusés chaque vendredi soir.

Résumé de la 9ème saison

Candice, qui a couvert les frasques d’Antoine, a reçu une double sanction : administrative — un blâme — et judiciaire — elle s’est vu retirer son habilitation d’OPJ par la procureure. Elle conserve son grade de commandant sans avoir le droit d’enquêter ni de rédiger d’actes. La voilà détrônée à la tête de son groupe par une enquêtrice hors pair, Pénélope Valier. Candice feint l’indifférence et cultive son jardin, mais combien de temps tiendra-t-elle ?

Sa mise au placard est aussi un cataclysme qui oblige Candice à repenser sa vie personnelle, à commencer par sa relation avec Antoine. Partant du constat qu’ils sont toxiques l’un pour l’autre, Candice décide d’instaurer une distanciation amicale entre eux. Oui, mais… peut-on vraiment être amis quand on s’aime d’un si grand amour ?

Pendant ce temps, la BSU de Sète se retrouve, au propre comme au figuré, au cœur d’une tempête…

Cette semaine, France 2 diffusera un double épisode :

Épisode 7 & 8 : Qui va a la chasse perd sa place



Dimanche, petit matin. Le corps d’un président d’association de chasse, et lui-même chasseur émérite, est retrouvé, nu et en partie dévoré, dans l’enclos aux sangliers de son domaine. Si les bêtes avaient eu le temps de terminer leur « festin », le corps n’aurait certainement jamais été découvert. Un huis clos, dans un manoir possiblement hanté, où seront réunis et bloqués une partie de nos enquêteurs et leurs suspects. L’occasion pour Candice de se hisser à la hauteur d’un Hercule Poirot ou d’une Miss Marple.