“Sam” : deux nouveaux épisodes lundi 10 janvier sur TF1, les premières images (vidéo)

Lundi 10 janvier à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison de “Sam” avec Natacha Lindinger, Fred Testot et Chantal Ladesou. Découvrez les premières images inédites.

Épisode 6x03 Martial



Xavier, amnésique suite à son accident, n’a plus aucun souvenir de son passé. Véro est incapable de s’en occuper et il ne reste plus que Sam pour gérer la situation. Persuadée de pouvoir lui faire retrouver la mémoire grâce à sa vocation première, elle persuade Anne-Marie d’engager Xavier comme prof suppléant… Mais cette décision ne va-t-elle pas, au bout du compte, éloigner les deux amis ?

Épisode 6x04 Alice



Les relations entre Anne-Marie et Sam sont de plus en plus tendues tandis que la complicité entre Xavier et Félicia crève les yeux. Jalouse, Sam se dispute violemment avec lui avant de chercher du réconfort auprès de Fée. Mais ce rapprochement soudain entre les deux femmes risque de tout gâcher…