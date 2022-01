“Marianne”, une nouvelle série judiciaire avec Marilou Berry en tournage à Toulon pour France 2

Marilou Berry a débuté le 4 janvier dernier le tournage de “Marianne”, une nouvelle série judiciaire qui sera diffusée prochainement sur France 2.

Portée par Marilou Berry, pour la première fois héroïne d’une série récurrente, “Marianne” est une nouvelle fiction judiciaire pour France 2, mélange de polar et de comédie, tournée à Toulon et dans la région Sud.

L'histoire en quelques lignes...

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante.

Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront, entre autres choses, de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret…

Parallèlement à ses différentes enquêtes, Marianne va mettre un point d’honneur à réveiller une justice endormie autour d'un cold case qui la touche profondément : l'assassinat d'une prostituée il y a dix ans.

La jeune femme était mère d'un petit Zacharie, aujourd'hui adolescent surdoué, placé en famille d’accueil et à qui Marianne voue une tendresse particulière. Elle compte tout faire pour démasquer l’assassin de sa mère.

Note des producteurs Thomas Viguier et Clémentine Dabadie

Marianne respecte les codes du genre judiciaire avec une juge d’instruction qui va sur le terrain de l'humain et des scènes de crime.

Le ton de Marianne est avant tout celui de la comédie, mais pas n’importe laquelle : la tragi-comédie. L’essence même du métier de Marianne est de faire avec la part sombre de l’humanité : meurtre, violence, mensonge, cupidité, tromperie… Son humour lui permet de rester à la bonne distance des choses et lui sert d’électrochoc pour déstabiliser, prendre à contrepied et faire son chemin vers la vérité. Le ton est à la fois réaliste par la nature des situations rencontrées, mais aussi solaire et irrévérencieux à travers la personnalité décalée de notre héroïne. La comédie naît naturellement du charisme et de la spontanéité de la juge et non des situations. C’est son regard sur le monde, tendre et lucide, jamais désabusé, qui nous touche et nous emmène par la main dans les méandres de ses dossiers judiciaires.

À la mise en scène, nous retrouvons des réalisateurs qui viennent pour la première fois travailler sur ce genre spécifique qu’est la série.

Scénaristes, entre autres, des Guignols de l’info et de Bienvenue chez les Ch’tis, Alexandre Charlot et Franck Magnier ont signé de beaux succès comme réalisateurs de comédie au cinéma (Les têtes de l’emploi, Boule et Bill, Imogène). Marianne est leur première expérience dans l’audiovisuel en tant que réalisateurs (ils signent les épisodes 1 à 3), façonnant ainsi les codes et l’esthétique de la série.

Avec : Marilou Berry (Marianne Vauban), Alexandre Steiger (Raphaël Pastor), Stéphane Pezerat (Yves), Denis Mpunga (Procureur Konate), Laurent Olmedo (Commissaire Franco), Alka Balbir (Selma), Drimi Gouttebel (Zacharie).

La série accueillera également des Guests dans chaque épisode : Didier Bénureau (épisode 1), Béatrice de La Boulaye (épisode 2), Cécile Rebboah (épisode 3).

Le tournage des 6 premiers épisodes de “Marianne” se déroule dans la ville de Toulon et ses environs jusqu'au 4 avril 2022.