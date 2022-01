“En famille” : Le mariage de Marjorie, mardi 18 janvier à 21:10 sur M6 (vidéo)

“En famille”, la fiction quotidienne la plus regardée de l’été, est de retour sur M6 avec un prime évènement qui sera diffusé mardi 18 janvier à 21:10 : Le mariage de Marjorie.

Marjorie et Escourrou se disent enfin “Oui”

Dans 3 jours Marjorie et Jean-Pierre se diront “oui” au Pays Basque, dans la propriété familiale des Escourrou, et cela promet d’être le plus beau jour de la vie des futurs mariés ! À moins que cela ne soit le pire...

En effet, Roxane a mis tellement de cœur dans l’organisation de cette journée que l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de son propre mariage. Elle va avoir du mal à supporter que la mère du marié ait pris, de son côté, des initiatives très “personnelles” concernant la décoration mais elle va surtout regretter d’avoir confié à Antoine la responsabilité du dîner. La situation se tendra encore un peu plus lorsque l’on découvrira que Jacques a peut-être une liaison....

La famille Le Kervelec saura-t-elle faire front et empêcher un désastre annoncé pour offrir malgré tout à Marjorie le mariage de ses rêves ? Rien n’est moins sûr...