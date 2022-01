“The Undoing” : le grand final diffusé mercredi 19 janvier sur TF1

Mercredi 19 janvier à 21:05, TF1 achèvera la diffusion de la mini-série événement “The Undoing” avec Nicole Kidman et Hugh Grant.

“The Undoing” est une mini-série en 6 épisodes centrée sur Grace et Jonathan Fraser (Nicole Kidman et Hugh Grant) dont la vie est bouleversée après une mort violente et une série de terribles révélations.

L'histoire en quelques lignes...

À première vue, les Fraser semblent un couple new-yorkais parfait, aimant et aisé : Grace est une thérapeute renommée qui possède son propre cabinet, Jonathan est un oncologue pédiatrique réputé. Leur fils Henry, âgé de 12 ans, fréquente une école privée dans l'Upper East Side de Manhattan.

Mais du jour au lendemain, un gouffre s'ouvre dans la vie de Grace : une mort violente, un mari disparu, et, à la place d'un homme que Grace pensait connaître, une série de terribles révélations...

Épisode 5 Guerre des nerfs

Le premier jour du procès, la procureure Catherine Stamper fait étalage de preuves matérielles accablantes, tandis que Haley se demande si le détective Mendoza a suivi toutes les pistes possibles. Par la suite, Henry est forcé de divulguer un secret qu'il cachait à sa mère.

Épisode 6 La cruelle vérité

Haley marche sur la corde raide de l’éthique dans sa stratégie de défense. Tandis que la tension monte dans la salle d'audience, Grace prend des mesures pour protéger sa famille et elle.