“Sam” saison 6 : les deux derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 24 janvier (vidéo)

Lundi 24 janvier à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la 6ème saison de “Sam” avec Natacha Lindinger, Fred Testot et Chantal Ladesou.

Épisode 6x07 Sonia



Il n’aura pas fallu longtemps à Félicia pour découvrir ce qui se trame entre Laurent et Sam et ça ne passe pas. Le trio explose et se déchire, tandis que de son côté, Xavier, lui, est totalement perdu. Il se rend compte qu’il se sent vraiment bien au village et la perspective de rentrer à Franconville ne l’enchante pas du tout. Reste à savoir s’il aura le courage de suivre ses envies...

Épisode 6x08 Juliette



C’est l’anniversaire des 40 ans de l’école et la fête est à l’image de sa directrice… spectaculaire ! Tout comme son discours d’ailleurs, qui va venir poser une bombe au sein des professeurs, mais surtout entre Sam et Félicia. De grandes décisions vont devoir être prises, mais les choix seront-ils les bons ?