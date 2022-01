“Léo Mattéï” de retour le 17 février sur TF1 : Jean-Luc Reichmann présente cette 9ème saison

Nouvelle saison, nouvelle brigade… et nouvelle ambiance pour Léo Mattéï. Pour sa neuvième année à l’antenne, la série opère une petite révolution tout en conservant ses fondamentaux. Jean-Luc Reichmann promet des épisodes pleins de vie, de sourire et d’humanité à découvrir dès le jeudi 17 février à 21:10 sur TF1.

Dans cette 9ème saison, les changements sont nombreux dans « Léo Mattéi » !

Oui, nous avons décidé de tout changer pour ajouter de l’émotion et de la vie. Il y a notamment plus de rire au sein de la nouvelle équipe de Mattéï ! Avec la crise sanitaire, l’année a été dure pour tout le monde, nous avons tous vécu de longs moments d’isolement. Il nous semblait important de nous recentrer sur les liens entre les personnages, ce qui les unit, ce qui les fait rire et les touche, parallèlement aux enquêtes qu’ils ont à mener. Avec nos nouveaux personnages, nous avons tout de suite senti le potentiel d’humanité que l’on pouvait explorer. On s’est donné plus de liberté dans le jeu et les situations, ce qui a apporté plus de jolis moments de vie, de sourire et d’émotions positives. Nous continuons évidemment à traiter les sujets brûlants de société mais nous nous sommes appliqués à le faire avec beaucoup plus de positivité que les années précédentes. Nous n’avons jamais été autant dans l’humanité. A la fin de la saison dernière, la fille de Matteï a réglé ses problèmes passés et est partie vivre sa vie. On le découvre beaucoup plus heureux maintenant qu’elle est épanouie. Matteï peut se concentrer sur le quotidien de sa nouvelle équipe, qui a été presque intégralement renouvelée. Cette nouvelle brigade devient une famille d’adoption pour lui. Il la soude, la motive et la consolide. Chaque personnage a une histoire personnelle qui l’a conduit à intégrer la brigade des mineurs ; comme dans la vraie vie : on n’y arrive pas par hasard ! Chacun doit gérer ses propres problèmes mais ils essayent de les résoudre ensemble.

Que pouvez-vous nous dire sur vos nouveaux partenaires de jeu ?

L’arrivée de Lola Dubini apporte un vent de fraîcheur. Elle a rapidement accepté le rôle parce qu’elle défend déjà les causes qui sont abordées dans la série. Harcelée dans sa jeunesse, elle a été réellement touchée par ces histoires. Un lien s’est créé entre nous et nous avons énormément échangé, beaucoup ri. Il y a notamment plus d’autodérision et de décalage cette année. Nous avons décidé de surprendre les téléspectateurs. La participation de Stomy Bugsy en est un bon exemple : le chanteur de Mon papa à moi est un gangster se retrouve quand même propulsé dans le rôle… d’un commissaire ! Personne ne l’attendait dans ce registre. Quant à Romane Portail, avec son personnage plus discret et tout en nuance, elle apporte une note très intéressante à l’ensemble. Au final, cette brigade est très complémentaire, empreinte à la fois de rigueur et de douceur.

Dans quel univers les enquêtes de Matteï vont-elles nous mener dans cette 9ème saison ?

Nous avons voulu être au plus près de ce qui se passe dans l’actualité et nous n’avons jamais été autant dans l’air du temps. Le fer de lance de Léo Mattéï, c’est de plonger au cœur des sujets de société. On est là pour briser le silence ! La première soirée commence avec le suicide d’une jeune fille harcelée sur les réseaux sociaux. Tout le monde est confronté à ces problématiques qui font désormais partie de notre quotidien. L’enquête se déroule dans une école de danse car ces établissements artistiques font rêver les jeunes. Cet univers nous offre l’occasion de traiter du harcèlement, de la compétition… La deuxième enquête nous plonge au sein d’une famille qui cache un lourd secret. Les téléspectateurs vont découvrir que le danger ne vient pas obligatoirement d’où l’on croit. Ce double épisode mettra en évidence les mystères, les non-dits qui existent dans certains foyers. Liliane Rovère y fait une interprétation magistrale qui prouve bien que Léo Matteï s’adresse à toutes les générations ! L’enquête de la troisième soirée révèle les manipulations d’un pervers narcissique qui se sert de son fils pour obtenir sa garde. On découvre l’emprise qu’il exerce sur son ex-femme et la difficulté à sortir de ce genre de relation toxique et des violences psychologiques. Ce rôle est magnifiquement interprété par Thomas Jouannet. Anecdote amusante : on voit pour la première fois dans la série un couple de fiction… qui l’est aussi dans la vie avec la présence d’Armelle Deutsch et de Thomas Jouannet.

Une saison plus positive

Une nouvelle fois, « Léo Mattéi » fait la part belle aux invités…

Tous les guests de cette année se sont ralliés à notre cause. Astrid Veillon, en tant que mère de famille, s’est totalement investie. Laurent Ournac apparaît dans un rôle à contre-emploi total. Les téléspectateurs vont le découvrir comme ils ne l’ont jamais vu ! Car nous avions aussi pour objectif de créer des surprises. Franck Sémonin est un visage familier de TF1 et il apparaît dans un registre très différent, passant de flic à père de famille complètement dépassé. Anggun livre une prestation tout en sensibilité dans un genre où on ne l’attend pas. J’ai découvert Elsa Lunghini, qui est une actrice d’une justesse déconcertante, tout comme Zoé Félix. Quant à Armelle Deutsch, elle m’a embarqué dans des émotions surprenantes. Cette palette émotionnelle fait de cette saison une saison différente, beaucoup moins noire et plus positive, avec plus de sourire.

Vous retrouvez à l’écran votre chienne Donna. Comment avez-vous eu l’idée de la faire participer ?

L’invité que personne n’attendait ! Je suis un grand défenseur de la cause animale. Donna fait partie de ma famille à part entière. Lorsque les vétérinaires ont découvert qu’elle avait un cancer l’été dernier, ils nous ont conseillé de la faire piquer. Nous avons ensuite trouvé des professionnels extraordinaires qui l’ont sauvée mais ont dû lui couper une patte. C’est bien la preuve qu’il ne faut jamais abandonner. Dans notre volonté d’apporter plus d’affect et de bienveillance à la série, nous nous sommes demandé ce qui pouvait rassembler et ajouter de la convivialité. J’ai alors eu l’idée de la faire apparaître dans les épisodes. Les scénarios étaient déjà écrits mais j’ai demandé aux auteurs de l’intégrer. Donna est présente pendant les interrogatoires, à la brigade… Tout le monde était attendri sur le plateau et elle est devenue notre mascotte. En plus, elle mettait en confiance les enfants dans leur jeu. Réel prétexte pour créer un lien social, elle est devenue un vecteur de rassemblement et d’apaisement.

Votre femme a réalisé deux épisodes de cette nouvelle saison. Comment s’est passée cette collaboration ?

Léo Mattéï, c’est notre bébé ! Elle en est déjà la directrice artistique depuis le début. C’était la meilleure personne pour terminer en beauté cette saison. Je suis très fier d’elle car elle a réalisé cette soirée avec beaucoup de sensibilité. Elle m’avait déjà mis en scène dans Nuit d’ivresse. Cette fois, elle m’a même filmé dans mon plus simple appareil ! L’avantage, c’est que n’avons pas besoin de nous parler, je vois immédiatement dans son regard quand quelque chose ne va pas. Et puis, c’est la première fois qu’une réalisatrice dirige Léo Matteï. Il était temps de laisser le pouvoir aux femmes !

Quel sentiment conservez-vous du tournage ?

Je suis très fier de cette saison et de cette nouvelle équipe. Il s’agit d’une saison touchante et pleine de vie, malgré les sujets d’actualité très durs qui y sont traités. C’est peut-être une manière différente de faire passer des messages. Une vraie famille s’est créée et nous étions chaque jour ravis de nous retrouver. Et je suis très heureux que notre fiction 100% française s’exporte. Elle est maintenant accessible sur Disney + ou Amazon Prime. C’est une vraie fierté pour le petit artisan de la fiction française que je suis !

Propos recueillis par Aurélie Binoist, TF1.