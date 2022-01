“Alex Hugo” : nouvel inédit « La fille de l'hiver », mardi 1er février sur France 3 (vidéo)

Après deux inédits de la collection qui ont réuni en septembre dernier un nombre record de plus de 6 millions de téléspectateurs, France 3 propose mardi 1er février à 21:10 un nouvel épisode inédit de la série “Alex Hugo”.

Épisode 21 « Seuls au monde »



L’hiver a été particulièrement rigoureux à Lusagne, au point qu’une avalanche menace de s’abattre sur le village.

Alors que les hommes de la rurale ont évacué tous les habitants, et qu’ils s’apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée, elle explique qu’elle est un témoin gênant que des tueurs veulent éliminer. Au même moment, trois motoneiges conduites par des hommes lourdement armés approchent du village. Coupés du monde, dans l’impossibilité d’appeler du renfort, les hommes de la rurale vont devoir faire face. Mais s’ils n’ont pas l’avantage du nombre, ils ont l’avantage du terrain qu’ils connaissent mieux que personne.

Après avoir fui Lusagne in extremis et échappé aux tueurs, Alex, Angelo, Leblanc et la fille de l’hiver trouvent refuge dans une vieille abbaye endormie. Ils croient l’endroit désert, mais un homme y habite à l’année, un moine qui semble voir l’arrivée de ces flics traqués comme un signe du ciel…

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Fanny Valette (Chris), Adama Niane (Frederic), Loïc Houdré (Jean Fargeot)...