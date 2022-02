“Why women kill” : les deux derniers épisodes diffusés jeudi 3 février sur M6

À ne pas manquer jeudi 3 février à partir de 21:10 sur M6, les deux derniers épisodes inédits de l'excellente série “Why women kill” de Marc Cherry.

Après le succès de la première saison, le créateur Marc Cherry (“Desperate Housewives”) a choisi les années 1940 pour planter le décor de la 2ème saison de “Why women kill”.

Le réalisateur a choisi Allison Tolman (“Fargo”, “Emergence”) et Lana Parrilla (“Once Upon A Time”) pour incarner ses 2 héroïnes principales.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1940, Alma Fillcot est une femme au foyer “ordinaire” qui souhaite être moins timide et se faire plus d’amies. Quand une place se libère au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit l’occasion parfaite pour socialiser.

Le club compte parmi ses membres Rita Castillo, femme du très riche Carlo Castillo qu’elle a épousé pour son argent... et dans l’espoir qu’il meure tôt. Mais Carlo ne semble pas près de passer l’arme à gauche et Rita se console dans les bras de son jeune amant, Scooter Polarsky, acteur aspirant, qui utilise également Rita pour son argent. En réalité, Scooter est amoureux de Dee, la fille d’Alma, avec qui il entretient une relation secrète.

Par un concours de circonstances, Alma va découvrir dans le grenier de sa maison une étrange boîte contenant des objets ayant appartenu à des inconnus. Elle va rapidement comprendre qu’il s’agit des trophées de son mari, Bertram Fillcot...

Épisode 9 Le cœur des femmes

Trois semaines se sont écoulées et Alma, maintenant très à l’aise au sein du Club des jardins, se présente au poste vacant de la présidence. Rita est libérée de prison, démunie, tandis que Vern poursuit sa quête de vérité. Bertram noie sa culpabilité dans l’alcool…

Épisode 10 Confession d’une lady

L'enquête de Vern l'oriente vers sa nouvelle belle-famille. Prête à tout pour protéger sa gloire, sa notoriété et le glamour de sa nouvelle vie, Alma élabore un plan tragique et désespéré.