“Leonardo” : les deux premiers épisodes à suivre sur France 2 lundi 7 février (vidéo)

Après son succès en Italie sur la RAI, la série “Leonardo” arrive sur France 2 à partir du lundi 7 février. Une superproduction internationale, mêlant fiction et réalité, suspense et création, autour d’une des muses de Leonardo...

Cette série en huit parties nous plonge en plein XVIe siècle, lors de l’arrestation du peintre et inventeur Leonardo da Vinci à Florence. Suspecté de détenir des informations sur la mystérieuse disparition de Caterina da Cremona, il va être emprisonné et interrogé longuement sur sa relation avec celle qui fut plus que sa muse. L’occasion pour lui de revenir sur les moments les plus importants de sa vie et de sa carrière.

Auprès des deux créateurs, les talentueux Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle) et Steve Thompson (Sherlock), les épisodes ont été réalisés par Dan Percival (The Man in the High Castle) et Alexis Sweet (Don Matteo), la musique composée par John Paesano (Penny Dreadful : City of Angels, Spiderman, The Maze Runner) et le montage effectué par Michelle Tesoro (Le jeu de la dame).

Cette série a mobilisé 3 000 personnes pendant plus de 2 000 heures de production et nécessité la construction pendant cinq mois d’un site complet de 20 000 mètres carrés de décors dans les studios de Lux Vide à Formello pour reconstituer Florence et Milan, en sus d’une cinquantaine d’autres lieux de tournage. Le public appréciera la richesse des quelque 2 500 costumes, la précision et la qualité des reconstitutions.

Présentation de la série

Né à Vinci, en Toscane, Leonardo s’est révélé être un génie hors pair dont les œuvres ont bouleversé l’ordre établi et n’ont cessé d‘être des sources d’inspiration pour le monde entier. Cet homme à la curiosité bouillonnante s’est intéressé à l’art, à la science, à la technologie, influencé par une profonde humanité pleine de courage, libéré des conventions de son époque, poussé par une quête de savoir immense et déterminé à révéler les mystères du monde qui l’entourait. Cette série tente de résoudre l’énigme qu’était cet homme extraordinaire et étonnamment contemporain, par le biais d’une histoire inédite associant mystère et passion.

Épisode 1

Leonardo est accusé du meurtre de Caterina da Cremona, une fille du peuple qu’il a rencontrée alors qu’elle posait comme modèle dans l’atelier de Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste fit ses premières armes. Entre les deux êtres se noue une relation qui se révèle orageuse. Stefano Giraldi, un jeune officier de la Podesta chargé d’obtenir les aveux de Da Vinci, devient de plus en plus fasciné par l’homme et le génie qu’il a en face de lui.

Épisode 2

Victime d’un piège, Leonardo est emprisonné et inculpé du crime de sodomie. Les poursuites sont finalement abandonnées, mais il est renvoyé de l’atelier de Verrocchio. Il obtient néanmoins une commande de la part d’une grande famille au sein de laquelle il fait embaucher Caterina comme servante.