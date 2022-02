“Sacha” : les derniers épisodes diffusés jeudi 10 février sur ARTE (vidéo)

En détention provisoire pour tentative d’homicide, une magistrate du tribunal de Genève affronte les démons de son passé… Les trois derniers épisodes de cette mini-série seront diffusés sur ARTE jeudi 10 février à partir de 20:50.

Épisode 4

Violemment battue après avoir échoué à libérer Mila, Anne est prise en charge par les secours. Elle demande à l’inspecteur Hoffman, dont elle se sent de plus en plus proche, de suivre la jeune femme pour avoir une chance de faire tomber le réseau de prostitution. Prise en filature par Shaqiri, Mila les mène à Zurich dans un "drive-in sex-boxes", un parking aménagé où les clients s’offrent des relations tarifées dans leur voiture sous le contrôle des autorités. De son côté, la procureure Meier demande à interroger Patrick Savin, le frère d’Anne, vu peu avant en compagnie de Sarreti/Teissier...

Épisode 5

Ne croyant pas à la culpabilité de Constantin, l’un des gardes du corps du réseau de prostitution qui a avoué les meurtres de Larissa et de Lucie, une indic récemment disparue, Hoffman cherche à en apprendre davantage. Grâce à un carnet oublié par Mila, Anne découvre que la jeune Roumaine est éprise d’un certain Adrian. En piégeant la dernière conquête de celui-ci, ils espèrent susciter la jalousie de Mila pour la convaincre de témoigner. Toujours hantée par les souvenirs de sa jeunesse douloureuse, Anne perd tout contrôle quand elle apprend qu’Élodie, sa nièce, a une aventure avec Sarreti/Teissier.

Épisode 6

Malgré leurs doutes, les procureurs Carla Meier et Ramy Widmer décident de libérer Anne Dupraz sous caution dans l’attente de son procès. Une fois sortie, cette dernière doit affronter les vraies raisons qui l’ont poussée à tirer sur Teissier. Alors qu’elle pense que sa relation naissante avec l’inspecteur Hoffman est finie, celui-ci lui vient en aide de façon inattendue…

Réminiscences

Incarnée avec mille nuances de force et de fragilité par Sophie Broustal, Anne Dupraz doit surmonter un douloureux passé pour se réconcilier avec elle-même.

Adaptant librement Le soleil au bout de la nuit (éd. Albin Michel, 1998) de Nicole Castioni, ancienne juge assesseure au tribunal criminel de Genève, qui a participé à l’écriture du scénario, la réalisatrice suisse Léa Fazer (Maestro) joue avec les temporalités, entremêlant savamment les séances d’interrogatoire, l’enquête policière et les réminiscences de son héroïne à trois âges de sa vie : la petite fille apeurée qu’elle fut, la jeune adulte sous emprise qu’elle a été et la quadragénaire menacée de prison qu’elle est aujourd’hui.

Des violences faites aux femmes aux trous noirs de la mémoire post-traumatique, cette série dessine le bouleversant portrait d’une femme meurtrie sur le chemin de la résilience.