“Leonardo” : les épisodes 3 & 4 diffusés lundi 14 février sur France 2

Lundi 14 février, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la série “Leonardo”. Une superproduction internationale, mêlant fiction et réalité, suspense et création, autour d’une des muses de Leonardo...

Cette série en huit parties nous plonge en plein XVIe siècle, lors de l’arrestation du peintre et inventeur Leonardo da Vinci à Florence. Suspecté de détenir des informations sur la mystérieuse disparition de Caterina da Cremona, il va être emprisonné et interrogé longuement sur sa relation avec celle qui fut plus que sa muse. L’occasion pour lui de revenir sur les moments les plus importants de sa vie et de sa carrière.

Présentation de la série

Né à Vinci, en Toscane, Leonardo s’est révélé être un génie hors pair dont les œuvres ont bouleversé l’ordre établi et n’ont cessé d‘être des sources d’inspiration pour le monde entier. Cet homme à la curiosité bouillonnante s’est intéressé à l’art, à la science, à la technologie, influencé par une profonde humanité pleine de courage, libéré des conventions de son époque, poussé par une quête de savoir immense et déterminé à révéler les mystères du monde qui l’entourait. Cette série tente de résoudre l’énigme qu’était cet homme extraordinaire et étonnamment contemporain, par le biais d’une histoire inédite associant mystère et passion.

Épisode 3

Leonardo trouve refuge à Milan, à la cour du duc Ludovico Sforza. Pour tâcher de plaire au duc dont il convoite le mécénat, il accepte de créer un spectacle autour d’une pièce d’Ange Politien. Il collabore à cette occasion avec un acteur français, Thierry, dont il se rapproche de plus en plus, et y retrouve également Caterina, qui s’est installée à la cour avec son amant Bernardo.

Épisode 4

Leonardo vit toujours à Milan et travaille pour le duc Ludovico Sforza, qui lui commande une statue équestre. Il engage comme modèle Giacomo, dit « Salai », un jeune garçon de la rue. Caterina, qui est restée à la cour malgré le départ de Bernardo, s’inquiète pour la santé du jeune duc Gian Galeazzo, le neveu de Ludovico, garçon solitaire qui s’est pris d’affection pour Leonardo.