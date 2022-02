“Normal People” : mini-série inédite à découvrir sur France 5 à partir du 14 février (vidéo)

Lundi 14 février à 21:00, dans sa nouvelle case fiction du lundi soir, France 5 débutera la diffusion de la série “Normal People” adaptée du best-seller de Sally Rooney.

Cette série en 12 épisodes suit un couple dont les vies sont intimement liées l'une à l'autre et explore, sur plusieurs années, les méandres d'une amitié et d'un amour de jeunesse. Une histoire d'amour moderne qui saisit par son romantisme et son réalisme.

L'histoire d'amour moderne entre deux jeunes que tout oppose, de leur rencontre au lycée jusqu'à leurs études au Trinity College à Dublin, vous transportera par son romantisme et son réalisme. Entre amour passionné, ruptures et amitiés, le duo va vivre des moments intenses, traversés par les épreuves et les moments plus légers.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un lycée d'une petite ville de l'ouest de l'Irlande, Connell est un jeune garçon séduisant, sportif et apprécié de tous. Marianne est une jeune fille solitaire, fière et intimidante, qui fait tout pour éviter les autres élèves et défier l'autorité de ses professeurs. Une étincelle naît entre les deux adolescents lorsque Connell vient chercher sa mère Lorraine qui travaille comme femme de ménage pour la famille de Marianne. Un lien étrange mais profond se tisse entre les deux protagonistes, un lien qu'ils sont décidés à ne pas révéler. Histoire d'amour moderne captivante, Normal People suit ce couple dont les vies sont intimement liées l'une à l'autre et explore les méandres d'un amour de jeunesse.

Trois épisodes seront diffusés chaque lundi soir sur France 5.

Épisode 1

De nos jours, à Sligo, petite ville rurale d’Irlande, Connell et Marianne, deux adolescents que tout oppose sur la scène sociale du lycée, entament une histoire passionnée, mais secrète.

Épisode 2

Marianne et Connell continuent leur liaison, mais les pressions du monde extérieur commencent à peser sur leur couple.

Épisode 3

En faisant un choix des plus lâches, Connell trahit Marianne. Cette dernière cesse d'aller au lycée, et Connell en ressent une grande culpabilité.