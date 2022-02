“Alger confidentiel” : mini-série inédite à découvrir sur ARTE jeudi 17 février (vidéo)

Autour d’un contrat de ventes d’armes entre l’Algérie et l’Allemagne, espions, membres du gouvernement, lobbyistes et militants intriguent et se déchirent. Frédéric Jardin orchestre un thriller haletant, noué dans l’ombre de la loi et de la morale. Une série en 4 épisodes à découvrir sur ARTE jeudi 17 février à partir de 20:55.

Épisode 1

À Alger, Ralf, attaché à l’ambassade d’Allemagne, vit une liaison avec Amel Samraoui, une juge d’instruction algérienne. Clandestine, leur histoire est compromise lorsqu’ils sont amenés à travailler sur le même dossier : l'enlèvement d'un vendeur d’armes allemand. Le rapt intervient alors que les deux pays s’apprêtaient à conclure une vente. En Allemagne, le docteur Katharina Prinz enquête au ministère des Affaires étrangères sur le contrat d’armement ratifié par son prédécesseur. Tandis que la négociation vacille, des opposants au régime complotent...

Épisode 2

Les preneurs d’otage exigent 50 millions de dollars contre la restitution du vendeur d’armes, ainsi que l’abandon de la vente auprès du gouvernement. Aux Affaires étrangères allemandes, on s’interroge sur la conduite du général Soudani, prêt à négocier. À Alger, Ralf récupère des vidéos de surveillance de l’enlèvement grâce à son amante. Mais celle-ci est moins innocente qu’il n’y paraît. En Allemagne, les partisans de la révolution se disputent sur l’usage de la violence. Au cœur de la Casbah, Ralf, lui, en apprend un peu plus grâce à un entrepreneur, notamment qu'un intermédiaire français et trafiquant d’armes, Alexis Clérel, n’hésiterait pas à faire affaire avec les islamistes.

Épisode 3

Ralf, reçu par le colonel Toumi, l’informe que son gouvernement ne livrera pas les armes tant que l’enquête n’aura pas progressée sur le kidnapping. Au terme de l’entretien, le colonel lui annonce qu’il est au courant de sa liaison avec Amel Samraoui, et qu’il connaît le secret qu’elle lui cache. En Kabylie, les révolutionnaires font usage de la violence alors que leur otage tente de s’évader. À Alger, Ralf s’infiltre dans la chambre d’hôtel d’Alexis Clérel et découvre la date et l’heure d’une livraison de lance-roquettes. Il décide de suivre Clérel jusqu’au lieu du rendez-vous.

Épisode 4

La CIA fait chanter le général Soudani avec un enregistrement. En Allemagne, Katharina Prinz débusque une taupe au ministère des Affaires étrangères qui avoue travailler pour les fabricants d’armes. Dans la campagne kabyle, Ralf rejoint au cachot le vendeur d’armes kidnappé. Les opposants au régime cherchent à intercepter la livraison d’armes destinée à l’Algérie. À Berlin, le chef des terroristes, Djamel, rend visite à son grand-père et revisite son passé douloureux, qui réveille en lui un désir de vengeance.

Le sang et les armes

Sur un scénario écrit par Abdel Raouf Dafri (Un prophète), d'après le roman Paix à leurs armes d’Oliver Bottini (Éditions Piranha), Alger confidentiel, initiée par les pôles français et allemand d’ARTE et la chaîne publique ZDF, mêle en quatre épisodes haletants le frisson du thriller, les coulisses du monde du renseignement et le cynisme froid de la realpolitik.

Chacun dans leur cadre – les hauts dirigeants et les vendeurs d’armes aux vies luxueuses, les agents secrets frayant dans les cafés bruyants de la Casbah algéroise et les opposants au régime à Berlin ou dans le maquis kabyle –, les protagonistes de la minisérie réalisée par Frédéric Jardin (Braquo, Engrenages) n’ont qu’un seul objectif, malgré leurs motivations différentes : les armes, qui font couler le sang avant même d'être employées et justifient qu’on piétine toute loi et tout sens moral.

À noter, au sein du convaincant casting international, mené par Ken Duken (Inglourious Basterds), la présence du rappeur français Sofiane en preneur d’otages dépassé par l’ampleur des événements.