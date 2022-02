“Red Light” : mini-série inédite à découvrir sur ARTE jeudi 24 février (vidéo)

Jeudi 24 février à 20:50, ARTE débutera la diffusion de la mini-série inédite “Red Light”. Sur fond de meurtres et de prostitution forcée, la rencontre de trois femmes blessées dans le quartier rouge d'Anvers. Un thriller flamand nerveux porté par un trio impressionnant d'actrices, dont les créatrices de la série Carice van Houten et Halina Reijn.

Épisode 1

Sylvia Steenhuyzen, 40 ans, se prostitue dans le quartier rouge d'Anvers pour son compagnon et proxénète Ingmar Karlson, qu'elle seconde sans états d'âme dans ses affaires licites et illicites. Sous couvert d'un florissant bar à hôtesses, le Tropicana, celui-ci dirige en réalité un vaste réseau de prostitution forcée.

Un jour, l'une des jeunes Roumaines qu'il exploite est retrouvée morte dans un hôtel de passe. Chargée de l'enquête avec son coéquipier Sam, l'inspectrice de la brigade des agressions Evi Vercruyssen, par ailleurs mère de jumeaux et en pleine crise de couple, organise avec l'unité de lutte contre le trafic des êtres humains une descente au Tropicana.

Habituée, Sylvia est interrogée puis libérée après avoir refusé de collaborer avec la police. Le soir même, elle retrouve un client de longue date. Écrivain et philosophe enseignant à Anvers, Eric Savenije réside à Amsterdam avec sa femme Esther Vinkel, une chanteuse lyrique et riche héritière, avec laquelle ils tentent en vain, depuis deux ans, d'avoir un enfant. Quelques heures plus tard, celle-ci tente désespérément de le joindre pour lui annoncer un événement tragique…

Épisode 2

Après avoir signalé la disparition d'Eric à la police, Esther découvre une photo prouvant que son mari la trompait avec une femme qui, bien que de dos, semble identifiable grâce à un tatouage. À la fête d'anniversaire des jumeaux, Evi ne peut s'empêcher de se saouler, ce qui met en fureur son compagnon, Gust. Après avoir fait punir brutalement son amie Imana, qui l'encourageait à saisir l'offre de la police, Sylvia laisse Ingmar emmener celle-ci à Amsterdam, où il cherche à consolider son territoire face à un rival, Elarbi. Peu après, ils apprennent qu'Imana a disparu.

Épisode 3

Sylvia prend une décision instinctive qui l'oblige à mentir à Ingmar. La police revient à la charge, et pour la persuader de coopérer, lui révèlent que son compagnon, non content d'entretenir une liaison avec une autre, a eu un enfant avec elle. Mutilée par Elarbi en représailles, Imana revient à Anvers. Evi, que Gust a sommée de quitter leur maison, se réfugie chez Sam, son coéquipier. Après avoir découvert que l'empire familial est au bord de la ruine, et qu'Eric avait une liaison avec l'une de ses étudiantes, Véronique, Esther doit donner un concert important.

Épisode 4

Un corps découvert dans l'Escaut s'avère être celui d'Eric. Esther, qui s'était espérée enceinte, découvre qu'il n'en est rien, et que la loi lui interdit désormais de recourir au don de sperme fait par son mari avant sa mort. Evi et Sam lui révèlent qu'Eric s'est rendu au Tropicana le soir de sa disparition. Partie rôder autour du club, Esther reconnaît Sylvia à son tatouage. Cette dernière a accepté en secret un rendez-vous avec les enquêteurs de l'unité de lutte contre le trafic des êtres humains.

La suite de la série sera diffusée sur ARTE les jeudis 3 & 10 mars.