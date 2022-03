“Red Light” : 3 épisodes inédits à découvrir sur ARTE jeudi 3 mars (vidéo)

Jeudi 3 mars à 20:50, ARTE poursuivra la diffusion de la mini-série inédite “Red Light”. Sur fond de meurtres et de prostitution forcée, la rencontre de trois femmes blessées dans le quartier rouge d'Anvers. Un thriller flamand nerveux porté par un trio impressionnant d'actrices, dont les créatrices de la série Carice van Houten et Halina Reijn.

Épisode 5

L'autopsie d'Eric révèle qu'il a été blessé à l'arme blanche avant d'être jeté dans le fleuve. Interrogée par Evi et Sam, Esther réaffirme qu'elle ignorait tout de sa double vie à Anvers. Cherchant à comprendre ce que son mari a vécu en secret, elle se rend à nouveau au Tropicana pour tenter de parler à Sylvia, qui l'éconduit. Celle-ci joue désormais auprès d'Ingmar un double jeu à très haut risque. Evi, Gust et leurs enfants partagent un moment heureux, mais la jeune femme préfère s'enfuir à nouveau.

Épisode 6

Esther tente à nouveau, en vain, de persuader Sylvia de lui parler. Cette dernière se plaint à Evi et Sam de son insistance. La filature de Véronique, qui dispose d'un alibi, mène la jeune enquêtrice aux funérailles d'Eric. Alors que la police s'apprête à déclencher l'opération échafaudée contre Ingmar, un obstacle surgit au dernier moment. Peu après, Esther reçoit une visite qu'elle n'attendait pas.

Épisode 7

Alors que l'enquête sur la mort d'Eric se concentre sur Ingmar et Sylvia, Esther propose à cette dernière de l'argent pour lui permettre de se cacher à l'hôtel. Lors d'une nouvelle discussion douloureuse avec Gust, Evi lui avoue combien la maternité lui pèse, suscitant son rejet. Peu après, Sylvia, traquée à la fois par la police et par Ingmar, revient chez Esther et lui propose un stupéfiant marché.

Les trois derniers épisodes de la série seront diffusés sur ARTE jeudis 10 mars.