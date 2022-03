“NCIS” saison 19 : le 2ème épisode diffusé mardi 8 mars sur M6

Mardi 8 mars à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la 19ème saison inédite de la série “NCIS” avec Mark Harmon.

Alors que l’équipe du NCIS cherche Gibbs après la découverte de l’épave de son bateau, ils découvrent qu’il traquait un tueur en série avec la journaliste Marcie Warren (Pam Dawber), qui a écrit un article sur lui.

Le reste de l'équipe est sous le choc du départ de Bishop et de la disparition de Gibbs. McGee et Torres convainquent Vance d'intégrer l'agent Jessica Knight dans l'équipe pour les aider à trouver Gibbs. Bien qu'ils aient attrapé une cohorte du tueur en série que Gibbs et Marcie Warren traquaient, le suspect est toujours en liberté.

M6 diffusera chaque semaine 1 épisode inédit de la saison 19 et enchaînera le reste de la soirée avec 5 épisodes des précédentes saisons (18ème et 14ème saison).

Épisode 19x02 Le deuxième homme

Vance annonce la disparition et la mort probable de Gibbs dans les médias pour convaincre le tueur.

Rejoint par Tobias, Gibbs accepte de participer à l’enquête aux côtés du NCIS. Lors de leur traque, les agents découvrent qu’une autre personne poursuit le tueur en série : l’agent du FBI Alden Parker…