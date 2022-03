“Ce que Pauline ne vous dit pas” : mini-série à découvrir sur France 2 mercredi 9 mars (vidéo)

Mercredi 9 mars à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série inédite “Ce que Pauline ne vous dit pas” avec Ophélia Kolb, Grace Seri, Sylvie Testud, Pierre Arditi, Kevin Azaïs et Aurélien Recoing.

L'histoire en quelques lignes...

Son ex-mari vient de mourir, tombé dans son jardin du haut d’un échafaudage de fortune. Pauline était sur place. C’est elle qui a prévenu les secours, mais juste un peu trop tard et tellement maladroitement… Tout l’accuse. Et chaque fois qu’elle tente de se justifier, elle s’enfonce un peu plus… Même son fils de 8 ans est persuadé qu’elle est coupable.

La machinerie judiciaire se met en place, les services sociaux s’en mêlent. Elle fait face à l’hypocrisie puis à la rage et l’acharnement de sa belle-famille, elle n’a pas les mots pour se défendre, elle est fragile, imprévisible. C’est une femme brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes.

La juge d’instruction – presque aussi fragile qu’elle au sein de l’institution – y voit rapidement un mobile. Elle n’en démordra pas.

Épisode 1

Pauline a deux enfants, Damien, 8 ans, et Rose, 1 an. Son mari, dont elle est en train de se séparer, refuse de l’aider financièrement et l’humilie dès qu’il le peut.

lors qu’elle conduit son fils chez son père pour récupérer sa console, Damien aperçoit sa mère agenouillée dans le jardin devant le corps inerte de son père, sous un échafaudage, baignant dans une mare de sang. Damien panique, Pauline également. Elle prend sa voiture, ramène ses enfants chez elle… Et appelle enfin le Samu. Les urgentistes lui demandent de retourner sur les lieux, étonnés qu’elle soit partie de chez Olivier et qu’elle ait pris autant de temps à les appeler.

Morgane Sabbaly, une nouvelle juge d’instruction, et Marie Hermann, major de gendarmerie, sont appelées pour résoudre cette affaire.

Épisode 2

Pauline vient de rompre avec son petit ami, Enzo. Puis elle embarque ses deux enfants et disparaît. Les soupçons grandissent autour de la culpabilité de Pauline.

Pourquoi n’a-t-elle pas appelé le Samu quand elle a découvert le corps d’Olivier ? Pourquoi est-elle partie sans prévenir personne avec Damien et Rose ? La mère en fuite et ses enfants sont rapidement interceptés.

Sans explications valables à donner à la juge, Morgane Sabbaly, Pauline se retrouve en détention provisoire. Bernard et Blandine Borel, les parents d’Olivier, lui proposent leur avocat pour la défendre : Maître Gibaut. Les grands-parents prennent le relais et accueillent Damien et Rose chez eux. Croient-ils en l’innocence de Pauline ? La soutiendront-ils ?

Les deux derniers épisodes seront diffusés mercredi 16 mars à 21:05.