“Face à face” : deux nouveaux épisodes à voir mardi 22 mars sur France 3 avec Claire Borotra

Mardi 22 mars à 21:10, France 3 diffusera deux nousveaux épisodes de “Face à face”, une nouvelle comédie policière, série primée à Luchon, avec Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.

“Face à face” est une série judiciaire qui a choisi de faire le lien entre enquête de police et investigations judiciaires. Abordant les enquêtes sous un angle différent, la série explore la collaboration entre justice et police.

Bien plus encore, “Face à face”, c’est surtout un nouveau duo d’enquêtrices : la rencontre de deux femmes, juge pour l’une, flic pour l’autre, qui se découvrent tout d’un coup demi-sœurs. Liées par les enquêtes, mais opposées dans la méthode comme dans l’intimité, c’est l’alliance de la glace et du feu. Mais ces deux caractères que tout oppose vont devoir s’allier pour brillamment résoudre des affaires criminelles.

Épisode 3 Rédemption

L’identification d’un ADN relance l’enquête sur la mort de deux ados – un cold case qui remonte à plus de vingt ans. La famille des jumelles assassinées voit ses plaies se rouvrir.

Alors que Sylvain Groud, le coupable d’hier au bord de la délinquance, n’a plus rien à avoir avec le mari et futur père aimant qu’il est en train de devenir, la révélation de ses actes passés font imploser sa famille. Sylvain avoue, espérant trouver la paix… quand Justine découvre qu’il est protégé par la prescription et qu’il faut donc le relâcher. Comment, alors, trouver une forme de justice pour apaiser la famille des victimes ?

En Guest dans cet épisode : Jackie Berroyer.

Épisode 4 Emprise

Dans un bar, Vanessa surprend la conversation d’une femme fragile parlant de son amant, un homme qui veut la tuer et se vante d’avoir camouflé le meurtre de son épouse en accident domestique. Vanessa identifie l’amant en question, psychiatre, un manipulateur capable de tout… mais, pour instruire le dossier, Justine a besoin de preuves, alors qu’il n’y a aucune plainte et que la femme du bar n’a pas l’air de réaliser quel danger elle court en restant près de lui.

Comment faire comprendre à une victime qui n’a pas conscience de l’être qu’une emprise psychologique peut être aussi fatale que la violence physique ?

En Guest dans cet épisode : Laurent Bateau.

Avec : Claire Borotra (Justine Rameau),Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)...