La série “Un si grand soleil” déprogrammée sur France 2 à partir du 26 mars

En raison de l'actualité politique, France 2 annonce la déprogrammation de la série “Un si grand soleil” samedi 26 mars à 20:45.

L'épisode prévu initialement, sera programmé le 12 avril. France 2 rappelle qu'en raison de la diffusion de la campagne audiovisuelle présidentielle officielle, la série “Un si grand soleil” ne sera pas diffusée entre le 28 mars et le 11 avril inclus.

Pour permettre aux téléspectateurs de retrouver leurs héros et leur série pendant cette période, france.tv propose des programmations exclusives de la série et des contenus inédits.

Dès le 28 mars, 3 épisodes inédits seront finalement proposés sur france.tv.

Un documentaire inédit sur la série sera diffusé sur france.tv en deux parties.

Ce documentaire vous plonge dans les coulisses et secrets du tournage des deux épisodes inédits proposés en exclusivité sur france.tv. De la découverte du scénario au jour du tournage, les comédiens et la production partagent leurs ressentis et la réalité de leur quotidien. Dès le 2 avril, mise en ligne de la première partie suivie le 9 avril de la deuxième partie.

Présentation du documentaire

Janvier 2022, tournage de nouveaux épisodes que les téléspectateurs auront vu en mars et ceux qu'ils verront bientôt. Pour la première fois, tout au long de ces 2 semaines de tournage, les téléspectateurs sont invités dans le quotidien des comédiens, pour vivre la série à leurs côtés.

Moments de joie mais aussi de stress, de doute... Dans le calme des réveils à l’aurore jusqu’au bout des nuits intenses de tournage. En pleine concentration… Et en redescente totale de pression.

Rien n’échappe à la caméra : Leurs essayages, leurs sessions de travail, leur préparation, les secrets de fabrication, la réalité du tournage et la réalité en dehors du tournage. Tout ça… Sans filtre.

Prenez place au cœur de "la session 88".

Bienvenue dans leur quotidien. Bienvenue dans leur intimité.