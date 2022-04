“Clem” saison 12 : les épisodes 3 & 4 diffusés lundi 4 avril sur TF1 (vidéo)

Lundi 4 avril 21:10, TF1 pour suivra la diffusion de la 12ème saison de “Clem”. Au programme, deux nouveaux épisodes inédits avec Lucie Lucas.

Saison 12 Épisode 3 A la guerre...

Clem et Jérôme se divisent au sujet d’Emma : la guerre est déclarée ! Tandis que Clem compte sur l’aide de la tribu, Emma, de plus en plus manipulée par ses copines, ne va pas lui faciliter la tâche.

De son côté, Valentin résiste au harcèlement dont il est victime. Mais ne risque-t-il pas de tout perdre ?

Rien ne va plus non plus pour Adrian et Amélie qui doivent eux faire face aux menaces d’un maître-chanteur.

Saison 12 Épisode 4 Sur le fil

Qui croire ? Quelles vérités ? Clem confronte enfin Jérôme, suite à la découverte de ses mensonges. Mais est-ce aussi simple que cela ? Et lorsqu’Emma accuse Matthieu de violence et que ce dernier nie, son choix est impossible.

Val, lui, semble sorti d’affaires grâce à la main tendue d’Iris, sa vénéneuse prof. Mais que cache ce revirement ?

Tandis qu’Adrian et Marie-France, eux, pourraient bien payer les conséquences de leurs rêves éveillés, petit à petit Clem sombre...