“En thérapie” : la saison 2 diffusée sur ARTE à partir du jeudi 7 avril (vidéo)

Après le succès de la saison 1, “En thérapie” revient jeudi 7 avril sur ARTE avec trente-cinq épisodes inédits, ancrés dans un contexte tout récent : la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Entourés d’une nouvelle équipe de scénaristes et de réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache approfondissent leur sujet, plus que jamais attentifs à l’éclosion de la parole dans le désordre ambiant avec un casting renouvelé (Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber, Eye Haïdara…).

Épisode 1 Inès

Philippe Dayan a rendez-vous avec Inès, une brillante avocate quadragénaire, qui instruit un dossier de non-assistance à personne en danger impliquant le psychanalyste. Elle prépare ce dernier sans ménagement à l’épreuve de la comparution qui l’attend, non sans avoir pris soin de lui rappeler qu’elle a été brièvement sa patiente une vingtaine d’années plus tôt. Dayan découvre alors avec étonnement les raisons qui poussent la jeune femme à souhaiter venir le consulter à nouveau…

Épisode 2 Robin

Le psychanalyste accueille Robin, fils de Léonora et Damien (Clémence Poésy et Pio Marmaï), d’anciens patients qu’il recevait dans le cadre d’une thérapie de couple. Âgé de 11 ans, le garçon semble ignorer ce qui le conduit sur le divan, et rêve d’une "cape d’invisibilité". Il refuse de passer du temps chez son père par crainte du Covid. Dayan s’emploie ingénieusement à débusquer les non-dits familiaux qui pèsent sur son jeune patient, dont il découvre la vivacité et la sensibilité.

Épisode 3 Lydia

Étudiante en dernière année d’architecture, Lydia, 22 ans, témoigne d’une mauvaise expérience avec une précédente thérapeute. Dayan oriente sa patiente pour tenter de comprendre cet échec. Lydia livre en fin de séance la vraie raison de sa venue : une nouvelle accablante concernant sa santé. Elle ne l’a dit à personne et refuse de se soigner…

Épisode 4 Alain

Septuagénaire survolté, patron d’une grosse société, Alain est pris dans une tourmente médiatique depuis le suicide d’une de ses salariés, victime de surmenage pendant le confinement. Il attend de Dayan qu’il lui prodigue des "conseils en communication". Le thérapeute refuse fermement et tente d’orienter son patient vers un travail analytique en profondeur.

Épisode 5 Claire

Sur les conseils de son avocat, Dayan consulte Claire Brunet, une psychanalyste de renom, autrice d’un récent essai très médiatisé. Fragilisé et tendu par la procédure judiciaire en cours, il souhaite interroger sa pratique. Claire questionne sans tarder les motivations de son patient, évoque une analyse plus qu’une supervision. Au terme d’une séance intense, Dayan tombe sur Rebecca, qu’il n’a pas vue depuis des années. Il est d’autant plus troublé qu’il découvre qu’elle est également en analyse avec Claire.