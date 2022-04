“Cassandre” : épisode inédit « Les régates », samedi 9 avril sur France 3 (vidéo)

Samedi 9 avril à 21:10, France 3 diffusera un nouvel inédit de la série “Cassandre”, « Les régates », avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

« Les régates »

Sur une plage autour du lac d’Annecy, un promeneur aperçoit au loin l’épave d’un voilier brûlé. Ramené à quai, le corps d’une jeune fille est retrouvé à l’intérieur. Il semblerait qu’un jeune homme était à bord avec elle, mais aucune trace de celui-ci. La nature criminelle de l’incendie ne fait aucun doute : de l’essence a été versée sur le pont. La victime s’appelait Cassiopée, elle avait 17 ans, le jeune homme, Virgile, 21 ans.

Que faisait une mineure en pleine nuit sur un voilier au milieu du lac ? Est-ce que le corps de Virgile a été emporté au fond du lac, ou est-ce qu’il est toujours vivant quelque part dans la nature ? Les deux adolescents étaient-ils visés, ou Cassiopée est-elle une victime colatérale ?

Cassandre et son équipe se trouvent face à un crime étrange et mystérieux, en pleine saison touristique, où dans quelques semaines doit se tenir la régate la plus importante de la région, la Coupe de la Ville d’Annecy, un événement aux enjeux touristiques et financiers conséquents.

En Guests dans cet épisode : Enzo Monchauzou (Cédric Lanvin), Philippe Caroit (Marc Lanvin), Loyan Pons de Vier (Virgile Leroy), Valérie Decobert (Giulia), Théo Cosset (Corentin Legrand)...

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand), Jessy Ugolin (Nicki Maleva), Emmanuelle Bougerol (La Major Kerouac), Soren Prévost (Procureur Étienne Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Vincent Jouan (Montferrat), Fanny Ami (Lili Roussel).