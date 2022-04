“Face à face” : les épisodes 9 & 10 à voir mardi 12 avril sur France 3 avec Claire Borotra

Mardi 12 avril à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de “Face à face”, une nouvelle comédie policière, série primée à Luchon, avec Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.

“Face à face” est une série judiciaire qui a choisi de faire le lien entre enquête de police et investigations judiciaires. Abordant les enquêtes sous un angle différent, la série explore la collaboration entre justice et police.

Bien plus encore, “Face à face”, c’est surtout un nouveau duo d’enquêtrices : la rencontre de deux femmes, juge pour l’une, flic pour l’autre, qui se découvrent tout d’un coup demi-sœurs. Liées par les enquêtes, mais opposées dans la méthode comme dans l’intimité, c’est l’alliance de la glace et du feu. Mais ces deux caractères que tout oppose vont devoir s’allier pour brillamment résoudre des affaires criminelles.

Épisode 9 Vie brûlée



L’appartement insalubre d’un squat prend feu et cause la mort de son locataire, squatteur membre d’une association de droit au logement. La propriétaire est dans la ligne de mire de la justice car il est du devoir du bailleur d’entretenir son logement… même quand il est occupé illégalement. Mais tout se complique quand on découvre que le locataire, soi-disant assassiné, est bel et bien vivant… Qui est donc la victime ?

En Guest dans cet épisode : Alexandre Brasseur.

Épisode 10 Amour à mort



Une femme est emmenée à l’hôpital entre la vie et la mort. De nombreuses disputes, une relation plus que houleuse avec son partenaire, des traces de strangulation… Tout laisse penser qu’il s’agit d’une tentative de meurtre de la part de son compagnon. Mais, lorsque la victime sort du coma, elle affirme haut et fort qu’il s’agissait d’un jeu sexuel qui a mal tourné. Que croire ? Et comment traiter cette drôle d’affaire ?

En Guests dans cet épisode : Mathieu Madénian et Charlotte Desgeorges.

Avec : Claire Borotra (Justine Rameau),Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)...