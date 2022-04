“Les petits meurtres d’Agatha Christie” : épisode inédit vendredi 29 avril sur France 2 (vidéo)

Les flamboyantes années 70 seront de retour vendredi 29 avril à 21:10 sur France 2 grâce aux “Petits Meurtres d’Agatha Christie”.

Enfin, la commissaire Gréco, l’inspecteur Beretta et la psychologue Rose Bellecour sont de retour pour une nouvelle aventure inédite adaptée de l’œuvre d’Agatha Christie : « Quand les souris dansent ».

L'histoire en quelques lignes...

Parfaite rencontre entre un holster et un sac à main, la mise en plis impeccable, lunettes de soleil perchées sur la tête, la commissaire Gréco (Emilie Gavois-Kahn) continue à pulvériser les suspects façon puzzle et à mener son équipe à la baguette. Mais c’est pour la bonne cause : elle sait que personne ne lui fera de cadeaux dans ce monde fait par les hommes pour les hommes. Et on adore quand elle s’énerve et met les machos au pas !

L’inspecteur Max Beretta (Arthur Dupont), toujours chien fou et bagarreur, est obligé de former un duo d’enquêteurs avec son ennemie jurée, la ravissante psychologue engagée par Gréco, Rose Bellecour (Chloé Chaudoye). Comment ce mâle dominant, si typique de son époque, pourrait-il s’entendre avec cette fashionista richissime et ultra-lookée, qui en plus revendique haut et fort son féminisme ? Il n’essaye même pas, et entre eux la guerre est déclarée.

Si on ajoute à ce couple infernal que Gréco est poursuivie par Blum (Benoît Moret), le médecin légiste aussi poète que timide, qui est fou amoureux d’elle, et harcelée par son patron le divisionnaire Legoff (Quentin Baillot), un hyper-anxieux, qui a un terrible besoin d’être rassuré et aimé, cela vous laisse présager l’ambiance débridée et drolatique qui règne au commissariat de Lille en 1972.

Dans cet épisode inédit réalisé par Alexandre Coffre (Spirou, Le père Noël, Eyjafjallajökull), nos policiers sont entraînés dans un lieu sulfureux, un magnifique château transformé en boîte de nuit ultra select, où Madame Maude réunit pour le plaisir de ses riches clients des jeunes étudiantes qui n’ont pas froid aux yeux. Mais les services secrets français ont déjà investi les lieux pour une opération ultra-secrète, et l’équipe de Greco n’aura d’autre choix que d’enquêter incognito, Rose déguisée en call-girl et Max Beretta en client, ce qui occasionnera bien des quiproquos.

Crime et espionnage se mélangent à la comédie la plus folle et la plus délicieuse, comme Les Petits Meurtres savent si bien le faire.

Un cocktail unique, étonnant et détonant, d’une fraîcheur et d’une gaieté qui fait un bien fou.