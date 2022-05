“Une mère parfaite” : les 2 derniers épisodes diffusés jeudi 5 mai sur TF1

Jeudi 5 mai à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série “Une mère parfaite” avec Julie Gayet et Tomer Sisley.

Épisode 3

Vincent se remet doucement de sa violente chute et ne peut plus faire semblant : il est de plus en plus attiré par Hélène... Elle éprouve aussi des sentiments pour le séduisant avocat, malgré la situation dramatique.

Mais la priorité, c’est Anya. Les témoignages confirment la présence d’un troisième homme sur les lieux du crime et la jeune fille est libérée sous contrôle judiciaire. Mais Hélène découvre qu’Anya leur a encore menti…

Épisode 4

Anya avoue enfin son lien avec Kamal et donne une nouvelle version des faits, tout en refusant de dire où se trouve le jeune homme, qui risque gros.

Hélène et Vincent s’emploient à la faire changer d’avis. Mais ce qu’ils vont découvrir va bien au-delà de leur imagination…

Matthias, sentant sa famille imploser, se rend enfin à Paris…