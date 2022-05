“Toulouse-Lautrec” en tournage pour TF1 avec Chine Thybaud, Stéphane De Groodt et Valérie Karsenti

Chine Thybaud, Stéphane De Groodt et Valérie Karsenti viennent de débuter pour TF1 le tournage de “Toulouse-Lautrec”, une mini-série en 6 épisodes réalisée par Nicolas Cuche et Stéphanie Murat.

L'histoire en quelques lignes...

Toulouse-Lautrec raconte la vie d’un lycée pas comme les autres.

Un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap, comme Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés.

Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi l'humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant.

Tous ces héros du quotidien vont la bouleverser et changer sa vie à jamais.

Le tournage de “Toulouse-Lautrec” se déroule en partie au Lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson (92).

Lycée où Fanny Riedberger, créatrice et productrice de la série (dont le personnage de Victoire est inspiré) a passé sa scolarité.

Le tournage a débuté le 3 mai 2022 et se déroule en région Île-de-France ainsi qu'au Maroc.