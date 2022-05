“En thérapie” saison 2 : 5 nouveaux épisodes diffusés jeudi 12 mai sur ARTE

Jeudi 12 mai à 20:50, ARTE diffusera 5 nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série “En thérapie” qui sont ancrés dans un contexte tout récent : la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Épisode 26 Lundi 29 juin 2020, 7 h 30 – Inès

La semaine précédente, Inès, alors en pleine détresse solitaire, a reçu une visite impromptue et totalement inhabituelle de sa mère. L'occasion pour les deux femmes d’engager une conversation essentielle sur les circonstances de la naissance de la fille aînée de la famille. Une avancée dans l’analyse de sa patiente dont Dayan se réjouit.

Épisode 27 Mardi 30 juin 2020, 17 h – Robin

Une semaine après s’être confié à ses parents grâce à Dayan, Robin annonce à la surprise de son thérapeute, qu’il a porté plainte contre ses harceleurs. Cela ne lui procure pourtant qu’un soulagement de brève durée, un nouveau conflit ayant éclaté entre son père et sa mère, mettant le jeune garçon devant un choix impossible.

Épisode 28 Mercredi 1er juillet 2020, 9 h – Lydia

À son arrivée en séance, Lydia accuse Dayan de trahison : suite à un grave malaise qui l’a envoyée aux urgences, le psychanalyste s’est senti le devoir de prévenir sa mère. Au fil de leurs échanges, Lydia parvient à reconnaitre l’importance du soutien de ses parents ; tandis que Dayan fait valoir le schéma récurrent que sa patiente semble déployer dans son rapport aux autres depuis l’enfance : une difficulté à demander de l’aide.

Épisode 29 Jeudi 2 juillet 2020, 13 h – Alain et Anouk

Après avoir elle-même contacté Dayan, Anouk, la fille d’Alain, l’accompagne pour une séance en urgence. Sérieusement préoccupée par l’état de son père, de plus en plus agité et confus, la jeune femme a dû reporter son retour en Grèce pour rester à ses côtés. En plein déni, Alain va perdre pied sous les yeux de sa fille et de son psy. Ce dernier préconise alors une mesure radicale.

Épisode 30 Vendredi 3 juillet 2020, 18 h – Claire



Le verdict du procès contre Dayan est tombé : une relaxe qui met fin à quatre pénibles années de procédure. Face à Claire, le psychanalyste évoque un besoin de tourner la page. Traversé par de sérieux doutes sur l’utilité de sa pratique, il envisage de cesser ses consultations. Alors qu’elle interroge son éternel besoin d’agir en sauveur, Dayan reprend les rênes de l’échange et amène sa consœur à se confier à son tour.