“Parlement” : trois nouveaux épisodes diffusés sur France 5 lundi 16 mai (vidéo)

Lundi 16 mai à 21:00, France 5 poursuivra la diffusion de la première saison de la série “Parlement” avec trois nouveaux épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

Samy débarque à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais il espère s'en tirer grâce à son charme et à son bagout.

Par maladresse, il se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. Comment fait-on adopter un amendement au Parlement européen ? Samy n'en a pas la moindre idée et a six mois pour y parvenir.

Il entame un chemin de croix, entre renoncement et apprentissage.

Épisode 4 Le plus vieux métier du monde



Samy oscille entre sa fidélité à la cause des requins, les menaces d'Ingeborg, les manipulations de Guido et sa propre lâcheté. Rose, de son côté, s'essaie au plus vieux métier du monde : celui de lobbyiste.

Épisode 5 Demos Kratos



À la venue d'électeurs souhaitant visiter le Parlement, Samy, à son grand dam, doit troquer sa casquette d'assistant parlementaire contre celle de guide touristique. Sharon, elle, s'échine à trouver une solution à la question de la frontière nord-irlandaise.

Épisode 6 Je suis Sharky



Samy, Rose et Torsten décident d'organiser une conférence de sensibilisation sur les requins. Pour séduire du monde, ils doivent trouver un intervenant célèbre. La commissaire danoise, sur laquelle ils jettent leur dévolu, fait chavirer le coeur de Samy.