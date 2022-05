“Tandem” saison 6 : les 2 premiers épisodes diffusés mardi 24 mai sur France 3

Retrouvez les nouvelles enquêtes de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal dans la 6ème saison de “Tandem” diffusée à partir de ce mardi 24 mai sur France 3.

Présentation de la nouvelle saison

En fin de saison 5, Léa avait osé le grand plongeon, en laissant à Paul un mot en référence à leur mariage 25 ans plus tôt – manière de lui dire, subtilement mais sûrement, qu’elle était prête à recommencer à zéro avec lui. Mais tandis qu’elle attendait fébrilement une réponse de Paul, Inès a trouvé le mot avant lui, et l’a détruit.



C’est ainsi que la saison 6 s’ouvre sur un malentendu terrible entre Léa et Paul. Léa prend le silence de Paul pour un refus. Elle s’en veut d’y avoir cru et tente de prendre ses distances avec lui pour ne pas souffrir. Paul, de son côté, ignorant tout, ne comprend pas pourquoi Léa se montre si fermée face à lui…



Inès est la seule à comprendre ce qui se joue, dans la peur que Paul et Léa finissent par comprendre ce qu’elle a fait. Si bien que, par instinct de protection, prisonnière de l’engrenage qu’elle a déclenché, elle va se retrouver à jouer un rôle de plus en plus questionnable. Véritablement amoureuse, elle semble prête à tout pour protéger son avenir avec Paul. Quitte à l’éloigner radicalement de Léa et de sa famille…



Si Léa n’a pas son mot à dire sur la vie amoureuse de Paul, elle n’en reste pas moins la mère de leurs enfants. Jusqu’où Léa peut-elle laisser Inès prendre une place auprès d’Alice et Thomas avant de se sentir légitimement écartée ? Et alors qu’elle prend conscience des habiles manipulations d’Inès, comment le faire comprendre à Paul sans passer pour l’ex parano ? Léa avance sur une ligne de crête. Inès réussira-t-elle à séparer Paul et Léa ?

Deux épisodes diffusés chaque mardi soir

Épisode 6x01 La malédiction de Nostradamus

Julius Suton, historien spécialisé sur la vie de Nostradamus, est retrouvé mort au pied de la tour des Pins avec un mystérieux vélin à la main. Est-ce l’une des prophéties perdues de Nostradamus ? Le vélin prédit-il la mort de la victime ou est-ce qu’il indique le lieu où se cache le crâne de Nostradamus comme semble le penser Paul ?

Avec Hortense Gelinet (Marion Jonzac), Mike Fédée (Baptiste Faure), Smadi Wolfman (Eloïse Faure), Jérémie Poppe (Adrien Jonzac).

Épisode 6x02 Le droit chemin

Le frère François est retrouvé mort devant les portes de son abbaye. Que faisait ce novice dehors en pleine nuit ? Paul découvre dans sa cellule une bible remplie d’annotations étranges et d’un schéma qui évoque la Larme de Saint Louis, le légendaire diamant disparu. Le jeune frère aurait-il trouvé la relique et l’aurait-on tué pour la récupérer ? Ou son meurtre est-il lié à son passé étrange comme semble le penser Léa ?

Avec Gilbert Traïna (Frère Simon), Brice Hillairet (Frère Benoît), Pierre Aussedat (L'Abbé), Gaëtan Lejeune (Renaud Bettin), Marie Le Cam (Cathy Plagnard), Sodadeth San (Mina Wagner), Ferdinand Fortes (Bleu).