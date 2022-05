“La faute à Rousseau” saison 2 : deux épisodes inédits diffusés sur France 2 mercredi 25 mai

Mercredi 25 mai à 21:10, France 2 poursuivra la diffusion de saison 2 de “La faute à Rousseau” avec Benjamin Rousseau. Présentation des deux épisodes diffusés cette semaine.

Benjamin Rousseau rempile pour une deuxième année, au lycée La Fontaine avec des certitudes toutes neuves : avoir trouvé sa place en tant que prof et père, mais être méchamment passé à côté de Stéphanie — une, si ce n’est la femme de sa vie.

Mais Stéphanie est loin de considérer Benjamin comme l’homme de la sienne... Il va falloir toute l’inventivité du prof de philo pour la convaincre de lui laisser une chance.

Par ailleurs, Stéphanie comme les nouvelles élèves de Rousseau vont aussi le forcer à se remettre en question et se demander ce dont ont besoin les femmes aujourd’hui. Car Stéphanie, happée par un quotidien prenant, a des priorités exigeantes. Mais les nouvelles élèves de Rousseau aussi. Zoé, brillante mais perdue, Léna, l’attachante fille née garçon, Inès, enceinte au mauvais moment, Morgane, sont toutes décidées à forger leurs vies sans contraintes et en toute liberté.

Accompagnées de leur prof, mais aussi par les garçons de leur classe, Théo, Gaétan et Gabriel, qui définissent chacun à leur façon une masculinité neuve, plus fine et tolérante, les élèves de Rousseau écriront ensemble une nouvelle page de libertés...

Épisode 2x03 Inès & le destin

Inès peut-elle être tout à fait maître de son destin, quand un bébé de cinq mois grandit chaque jour un peu plus dans son ventre ? Elle qui voulait faire une grande école de commerce, elle qui voulait vivre une vie de lycéenne indépendante, elle qui voulait s’autoriser à tomber amoureuse… n’a pas pu faire grand-chose, la grossesse a été dépistée trop tard.

En accord avec ses parents, Inès a décidé de cacher sa grossesse, accoucher sous X, et retourner à son ancienne vie, comme si rien ne s’était passé.

Épisode 2x04 Gaétan & la guerre

Quel sentiment d’injustice vous traverserait, si comme Gaétan, on vous accusait de ne pas avoir suffisamment mérité votre place ?

Pourtant Gaétan s’est battu comme un fauve pour y accéder : fils de réfugiés, Gaétan a travaillé plus que jamais pour profiter d’un nouveau programme expérimental pour améliorer la diversité au sein des classes prépas, et favoriser l’ascenseur social. Pour une fois, le destin s’était placé de son côté.

Alors, quand on l’accuse d’avoir profité de discrimination positive, et de ne mériter en rien sa place en classe prépa, Gaétan se sent plus que jamais bouillir de rage.