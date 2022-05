“Candice Renoir” saison 10 : deux épisodes inédits diffusés vendredi 27 mai sur France 2

Vendredi 27 mai à 21:10, France 2 poursuivra la diffusion de la 10ème saison de “Candice Renoir” avec deux épisodes inédits: « On n’est jamais mieux trahi que par les siens » et « Tout ce qui brille n’est pas d’or ».

Épisode 10x03 On n’est jamais mieux trahi que par les siens

Le corps de Mélanie Meyrieux, la quarantaine, est découvert gisant en contrebas d’une carrière, et ce n’est clairement pas un accident. Un rapport avec l’entreprise de déménagement et de stockage qu’elle gérait avec son mari et son beau-frère, et qui cache peut-être des activités illicites ? Ou une dérive dans le milieu scolaire ? L’enquête va révéler une Mélanie, prototypique du parent intrusif, omniprésent et insupportable.

La sagacité de notre héroïne est mise à rude épreuve, mais un cours de conduite peut s’avérer dans le regard de Candice plus efficace qu’un ADN.

Épisode 10x04 Tout ce qui brille n’est pas d’or

Zoé Sénéchal, 15 ans, vient encore de fuguer et cette fois cela fait plus d’une semaine qu’elle est partie... Prostitution adolescente, vrais et faux proxénètes, sirènes de la téléréalité, que de dangers pour ceux que tout ce qui brille impressionne, et donc que d’urgence pour Candice !

Elle qui doit aussi négocier un énorme malentendu avec Antoine, et une cérémonie de remise de médaille alors qu’elle fuit les honneurs plus que tout. Un réjouissant moment « catastrophe » en perspective.