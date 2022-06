“Candice Renoir” saison 10 : inédit sur le thème des femmes battues, vendredi 3 juin sur France 2

Vendredi 3 juin à 21:10, France 2 poursuivra la diffusion de la 10ème saison de “Candice Renoir” avec un épisode inédit sur le thème des femmes battues : « On ne tue jamais par amour ».

Quatre femmes collent les fameuses affiches anti-féminicide : "Elle le quitte, il la tue". Puis une voiture surgit, monte sur le trottoir, fonce sur le groupe. L’une des quatre femmes est percutée et retombe sur le bitume et est grièvement blessée. Candice et Antoine qui sortaient du cinéma sont impuissants.

Cette enquête ravive chez Candice des blessures pas refermées. Car si elle a finalement rompu avec sa mère, eu des rapports difficiles avec sa sœur Belinda, et ressenti le suicide de son père comme sa faute, ses souvenirs d’enfance ne sont pas tous noirs, loin de là. Ce père violent était aussi un père aimant qui l’a initiée à la mécanique. C’est bien parce qu’il y avait de l’amour, des moments de joie et de rires qui alternaient avec les moments sombres, qu’oublier est si difficile.

Pour Candice, le moment est enfin venu de se pardonner.

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la diffusion de 5 autres épisodes des précédentes saisons.