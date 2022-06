La série “Yellowstone” avec Kevin Costner arrive sur TMC le 23 juin

Jeudi 23 juin à 21:15, TMC débutera la diffusion de la série actuellement numéro 1 aux États-Unis : “Yellowstone” avec Kevin Costner.

L'histoire en quelques lignes...

“Yellowstone” suit la vie de la puissante famille Dutton, dirigée par John Dutton (Kevin Costner), qui contrôle le plus grand ranch de bétail des États-Unis.

Au milieu d'alliances changeantes, de meurtres non élucidés, de blessures ouvertes et d'un respect durement acquis, le ranch est en conflit permanent avec ceux qu'il côtoie : une ville en expansion, à travers les projets d'un riche promoteur immobilier, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.

Une distribution prestigieuse qui comprend l'oscarisé Kevin Costner, Luke Grimes (Brothers & Sisters), Kelly Reilly (L'Auberge Espagnole), Wes Bentley (American Beauty), Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham et Gil Birmingham avec Will Patton.

Cette première saison, diffusée chaque jeudi soir à 21:15 sur TMC à partir du jeudi 23 juin, se compose de 9 épisodes.

Une 5ème saison de la série est actuellement en cours de tournage aux États-Unis.