“Parlement” saison 2 : trois épisodes inédits diffusés lundi 6 juin sur France 5 (vidéo)

Lundi 6 juin à 20:50, France 5 poursuivra la diffusion de la 2ème saison inédite de la série “Parlement”. Présentation des trois épisodes diffusés cette semaine.

L'histoire en quelques lignes...

Samy devient l’assistant de Valentine Cantel, ambitieuse eurodéputée fraîchement élue. Entre un stagiaire premier de la classe qui lui fait de l’ombre, une nouvelle petite amie dont il peine à suivre la rhétorique woke et le retour de Rose devenue une lobbyiste médiocre, Samy doit jongler entre ses valeurs, son travail et ses amours.

Ainsi se poursuit son chemin de croix, entre engagement et compromis.

Épisode 2x04 Les pingouins



Après le lancement de leur Blue Deal, Valentine et Samy doivent constituer l'équipe de négociation du Parlement. Mais, entre la députée allemande qui dit toujours non, le Suédois émotif et confus et le Portugais plus intéressé par Valentine que par les poissons, sauver les océans s'annonce plus compliqué que prévu.

Pendant ce temps, Rose organise son premier événement de lobbyiste et doit faire ses propres compromis.

Épisode 2x05 Les chariots en cercle



C'est la première journée des négociations sur le Blue Deal. Pour faire face à la Commission européenne, incarnée par Carmen, l'alter ego et ennemie jurée d'Eamon, ainsi qu'aux redoutables diplomates néerlandais, qui représentent les États membres du Conseil, il y a Valentine, Samy et leur équipe de bras cassés. Autant dire que la partie n'est pas gagnée.

Et c'est sans compter sur les efforts des lobbyistes déterminés à stopper le Blue Deal, avec Rose en première ligne malgré elle.

Épisode 2x06 Objet légiférant non identifié



Alors que les négociations du Blue Deal entre le Parlement et le Conseil patinent, Samy cherche de quoi faire plier les Néerlandais.

En coulisses, Eamon et Carmen se livrent une guerre sans pitié au nom de leurs institutions respectives. Sur la sellette, Rose cherche à percer le mystère Eamon pour revenir en grâce auprès de son boss.