“Doc” saison 2 : deux épisodes inédits diffusés sur TF1 mercredi 8 juin

Mercredi 8 juin à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la seconde saison inédite de la série “Doc” avec Luca Argentero. Deux épisodes seront diffusés cette semaine.

Épisode 2x03 Chercher l'erreur



La docteure Agnès Tibère est démise de ses fonctions tant qu’il y aura une enquête la concernant. C’est monsieur Caruso, avocat, qui assure l’intérim.

La direction est favorable à la réintégration d’Andrea Fanti en tant que chef de service. Mais il devra passer quelques tests, la polyclinique devant d’abord évaluer ses aptitudes. S’il échoue à ces tests, le Doc sera officiellement déclaré inapte. Non seulement il ne sera plus chef de service mais en plus, il ne pourra plus jamais être médecin. Cecilia va devoir prouver qu’elle est meilleure cheffe de service que lui.

L’enquête sur la pandémie se poursuit et Caruso recueille les témoignages des médecins sur l’œil attentif de Cecilia.

Épisode 2x04 Le jeune espoir

La polyclinique accueille Ludovic, un jeune espoir du tennis admis pour de fortes douleurs aux mains. Venant de reprendre l’entraînement suite à des ennuis de santé causés par la pression qu’il subit au haut niveau, il semble que ses problèmes soient purement psychosomatiques.

En parallèle, Andrea doit passer des tests à la demande de la direction de la polyclinique pour prouver qu’il peut reprendre son poste de chef de service. Afin de l’aider, Enrico lui communique le texte du premier test et lui recommande de ne pas répondre de façon instinctive, ce qui le disqualifierait, mais plutôt tel que doit le faire un chef de service.