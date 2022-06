“Bull” saison 6 : deux nouveaux épisodes inédits diffusés sur M6 samedi 11 juin

Samedi 11 juin à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la saison 6 inédite de la série “Bull”. Résumé des deux épisodes inédits diffusés cette semaine.

Jason Bull est le fondateur d'une firme spécialisée en conseil juridique. Entouré de son équipe d'experts, il se démène et met en place de véritables stratégies pour permettre de faire pencher la balance de la justice en faveur de ses clients.

Épisode 6x09 Faux positif



Bull et Chunk aident une mère en deuil, Vernice, à poursuivre en justice les développeurs d’un logiciel de reconnaissance faciale qui a identifié son fils comme un criminel, ce qui l'a conduit à être abattu par la police.

Par ailleurs, Bull découvre que Marissa envisage d’aller travailler pour un cabinet concurrent…

Épisode 6x10 Quelque chose dans la tête

Bull et son équipe viennent en aide à Linda Bloom, accusée d’avoir poignardé et tué son patron. Linda ne peut s’expliquer son geste. On lui diagnostique rapidement un méningiome qui affecte son comportement...

Bull doit également gérer le départ de Marissa, partie pour un autre cabinet. Il doit la remplacer mais aucun candidat ne lui convient...

La soirée se poursuivra sur M6 avec la rediffusion de 4 épisodes des précédentes saisons.