“Kidnapping” : la saison 2 en tournage pour ARTE avec Charlotte Rampling

Après le succès de la saison 1, la suite du polar intimiste sur fond de crise européenne “Kidnapping”, créé par Torleif Hoppe (scénariste de The Killing et Traque en série), est en tournage pour la chaîne danoise TV2 et ARTE.

Le duo formé par le policier danois Rolf Larsen, incarné par Anders W. Berthelsen, et l'inspectrice française de choc Claire Bobain, campée par Charlotte Rampling, se reforme dans ces nouveaux épisodes réalisés par Fabian Wullenweber (Badehotellet, The Killing). L'histoire en quelques lignes... Rolf reprend du service, encore seul détenteur de la vérité sur sa fille. Il fait rapidement une découverte macabre, qui le lance sur la piste d’un trafic de migrants venus d’Asie… En parallèle, un jeune Roumain s’inquiète du silence de sa sœur, partie au Danemark avec la promesse d’un travail. Le tournage a débuté le 25 avril et se déroule jusqu'au 12 juillet 2022 au Danemark et en République Tchèque. À découvrir d'ici quelques mois sur ARTE...