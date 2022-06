“Beau Séjour” : nouvelle mini-série à suivre sur ARTE à partir du jeudi 16 juin (vidéo)

La série flamande “Beau Séjour” revient sur ARTE jeudi 16 juin à 20:50 après le beau succès de sa première saison. Nouveaux personnages, nouveau titre, mais même concept : une enquête post-mortem qui mêle polar et fantastique au service d’un noir portrait de famille.

Un personnage se réveille après sa mort et réalise qu’il a été assassiné… La série “Beau Séjour”, mêlant fantastique et polar dans une intrigue aux ressorts troubles, avait séduit un public très nombreux.

Pour sa deuxième saison, tout aussi addictive, “Beau rivage” reprend le concept en le renouvelant avec talent. Dans le rôle du "mort-vivant", un homme d’âge mûr succède à l’adolescente des débuts. Un choix qui permet d’ouvrir de nouvelles perspectives, notamment grâce au lourd passé du personnage principal, qui pèse sur l’enquête. Présence troublante pour une poignée de vivants, Maurice progresse de révélation en révélation, d’autant plus attachant qu’il doit veiller sur un autre revenant, un jeune garçon.

Recomposée au fil des drames qui l’ont touchée, la famille Teirlinck n’a pas fini de livrer ses secrets… Dans son sillage, “Beau rivage” tisse une fable émouvante sur le deuil et la possibilité de trouver réparation.

Épisode 1

L’ancien commandant de marine Maurice Teirlinck se réveille en pleine tempête sur le pont de son voilier. Il découvre avec stupeur son propre cadavre pendu au mât du bateau… Rejeté sur une plage, il se rend compte qu’il est invisible aux yeux de la plupart des vivants. Tandis que ses proches apprennent la nouvelle, Maurice cherche à comprendre, convaincu qu’il ne s’est pas suicidé. Sept ans plus tôt, le vieil homme avait pris la fuite après avoir avoué sa responsabilité dans la mort de son gendre. Son entourage ne lui a pas pardonné. Cette même nuit, son petit-fils Jasper disparaît…

Épisode 2

Britt tient sa sœur Alice pour responsable de la mort de Jasper. Mais la police retrouve une vidéo contenant les aveux de Maurice : il se serait suicidé après avoir causé la noyade du jeune garçon. Maurice, entre-temps, a été rejoint par Jasper, qui n’a pas conscience qu’ils sont morts. Maurice rend visite à Vinnie, ancien policier et ami de la famille, stupéfait de le voir en chair et en os. Ébranlé, Vinnie décide d’examiner les preuves de plus près…

Épisode 3

Esther est sous le choc après la découverte de la liaison de Britt avec Joachim. De son côté, Bea soupçonne son mari Tille de lui mentir sur ce qu’il a fait pendant la nuit de la tempête. Après la visite de Maurice, Britt alerte la police, mais bientôt, c’est toute la famille qui se retrouve confrontée au retour du défunt. Vinnie apprend que la noyade de Jasper n’est pas accidentelle, tandis que Maurice va au-devant d’une autre découverte…

Épisode 4

Maurice se met en quête de Jasper qui a de nouveau disparu. En examinant des images de vidéosurveillance, Vinnie établit un lien entre l’enquête et le fils d’Esther, Simon. Malgré la présence d’indices compromettants, Tille répète à Bea qu’il ne se souvient pas de la fameuse nuit. Lors des funérailles de Jasper, Esther se remémore un épisode passé : une violente bagarre impliquant Erik, le défunt mari de Britt et père de Jasper…