Soirée spéciale “Plus belle la vie” sur France 3 mardi 5 juillet à partir de 21:10

Mardi 5 juillet à partir de 21:10, France 3 proposera une soirée spéciale de “Plus belle la vie”. Après la quotidienne, découvrez le prime inédit « Retrouvailles », suivi du documentaire « Dans les secrets de Plus belle la vie, coulisses et confidences ».

21:10 « Retrouvailles »

Afin de terminer en beauté une année mouvementée, les lycéens de Scotto se sont mobilisés autour de Lola pour organiser un bal de promo. Le sublime château de la famille de Dimitri est réquisitionné. Tous les parents, de Thomas à Luna, s’impliquent dans l’organisation et Delphine prépare une sublime surprise, espérant que Théo trouve le courage de venir se confronter au passé.

Le jour J arrive, tout le monde est là ! Même Rudy, Johanna, Ninon, Sybille et Amandine sont venus pour ces retrouvailles ! Les étoiles sont alignées pour que toutes les générations du Mistral partagent une soirée glam et dansante orchestrée par MC Riva.

Alors que Sunalee s’apprête à percer le mystère du suicide de la sœur de Dimitri et que Betty fait chavirer les cœurs, une main malveillante sabote la soirée pour la transformer en cauchemar…

C’est quand tout va mal, quand l’espoir semble évanoui qu’on voit sur qui on peut vraiment compter. C’est grâce à la bonne entente entre élèves du passé et élèves du présent, grâce au lien entre générations que la communauté des élèves de Scotto va pouvoir élucider les mystères qui entourent la soirée et la terminer en apothéose, sur une note d’espoir et d’été qui commence.

22.50 « Dans les secrets de Plus belle la vie, coulisses et confidences »

Ils sont les visages marquants d’une série devenue culte. Après plusieurs années d’absence, ils reviennent où tout a commencé. À l’occasion de cette soirée spéciale, la journaliste Wendy Bouchard accueille cinq des plus illustres comédiens de Plus belle la vie sur la fameuse place du Mistral.

Que sont devenus Aurélie qui jouait Ninon, Dounia alias Johanna, Ambroise alias Rudy ? Coline qui campe Sybille ? Et Ana Ka sous les traits d’Amandine ?

Ils racontent avec sincérité et bonne humeur leurs années de tournage intensif, la notoriété soudaine, la relation avec leur personnage, leurs tout premiers castings, sans oublier la vie d’après…

Connue pour s’inspirer du réel, Plus belle la vie aborde des sujets dans lesquels les spectateurs se reconnaissent :

Kenty, un jeune fidèle de la série de 25 ans, rejoint les plateaux. Sa vocation de pompier volontaire résonne avec celle de Baptiste joué par Bryan Trésor. Il témoigne de son parcours étrangement ressemblant à celui du personnage de la fiction et dans lequel il se retrouve.

Angélique, 26 ans, livre une parole saisissante sur ses années de dépendance à l’alcool. Elle rencontre Léa François. La comédienne s’est beaucoup investie dans cette maladie traversée par son personnage de Barbara. Le temps d’une interview, les deux femmes se retrouvent autour d’expériences communes, l’une en tant qu’interprète, l’autre comme victime d’un mal insidieux et ravageur.