“Comme des gosses” : nouvelle série courte à découvrir sur M6 à partir du 4 juillet

À partir du 4 juillet, du lundi au vendredi à 20:30, M6 diffusera une nouvelle série courte inédite : “Comme des gosses” adaptée du format Néerlandais “Lice Mother” par Béatrice Fournera et réalisée par Gaël Leforestier.

Les fictions courtes d’humour font partie de l’ADN de M6. Après les succès de “Caméra Café”, “Kaamelott”, “Scènes de ménages” ou encore “En famille”, la chaîne propose une toute nouvelle série d’humour quotidienne dès cet été !

“Comme des Gosses” est un programme court à sketchs qui nous plonge dans le quotidien d’une école primaire, en mettant l’accent sur la cohabitation forcée et chaotique entre les parents d’élèves, plus ou moins impliqués dans l’éducation de leurs enfants et les membres de l’équipe éducative, tous gentiment sociopathes.

Entre un directeur maladroit et gaffeur, une maîtresse “vieille école”, des instits aux méthodes très personnelles et des parents d’élèves prêts à tout pour la prunelle de leurs yeux, l’école Paul Pédrault est une cour de récré géante. Et les enfants dans tout ça ? Ils profitent du spectacle…

Avec un regard tendre, humain et surtout drôle, “Comme des gosses” se moque joyeusement des adultes, des parents, de nous... sous le regard encore innocent des “vrais” gamins.

À travers le prisme de l’école, la série aborde des sujets de société (racisme ordinaire, homosexualité, éducation, etc.) avec un ton volontairement transgressif mais toujours avec finesse, humour et bienveillance envers les personnages.

200 épisodes de 3'30 ont été tournés et seront diffusés tout au long de l'été sur M6.