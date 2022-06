La série “Superman & Lois” diffusée sur TF1 à partir du mardi 12 juillet

Inédite en clair à la télévision, la saison 1 de la série “Superman & Lois” sera diffusée le mardi soir à 21:10 sur TF1 à partir du 12 juillet.

Après avoir affronté pendant des années des super-vilains mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des envahisseurs extraterrestres désireux d'anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent (Tyler Hoechlin - Teen Wolf) et la célèbre journaliste Lois Lane (Elizabeth Tulloch - Grimm), se retrouvent face à l'un de leurs plus grands défis : gérer le stress, la pression et la complexité d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui !

En plus de Hoechlin et Tulloch, “Superman & Lois” accueille Erik Valdez (Graceland), Jordan Elsass (Little Fires Everywhere), Alex Garfin, Inde Navarette (13 Reasons Why), Wole Parks (All American) et Adam Rayner (Mistresses) avec Dylan Walsh (Nip/Tuck) et Emmanuelle Chriqui (Entourage).

Pour compliquer la tâche déjà ardue d'élever deux garçons, Clark et Lois doivent également se préoccuper de savoir si leurs fils adolescents Jonathan (Elsass) et Jordan (Garfin) pourraient ou non hériter des superpouvoirs kryptoniens de leur père en grandissant...

De retour à Smallville pour s'occuper des affaires de la famille Kent, Clark et Lois retrouvent le premier amour de Clark, Lana Lang-Cushing (Chriqui), un agent de crédit local, et son mari, le chef des pompiers Kyle Cushing (Valdez).

Les adultes ne sont pas les seuls à redécouvrir de vieilles amitiés à Smallville, puisque les fils Kent retrouvent la fille adolescente et rebelle de Lana et Kyle, Sarah (Navarette).



Et évidement, on ne s'ennuie jamais dans la vie d'un super-héros, surtout avec le père de Lois, le général Samuel Lane (Walsh), qui cherche Superman pour combattre un méchant ou sauver le monde au pied levé.

Pendant ce temps, le retour de Superman et de Lois dans l'idyllique Smallville va être bouleversé lorsqu'un mystérieux étranger (Parks) et le richissime Morgan Edge (Rayner) entrent dans leur vie...

Cette première saison se compose de 15 épisodes qui seront diffusés chaque mardi soir sur TF1 à partir du 12 juillet.