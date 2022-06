“Beau rivage” : les trois derniers épisodes diffusés jeudi 30 juin sur ARTE (vidéo)

Jeudi 30 juin à 22:25, ARTE achèvera la diffusion de la mini-série “Beau rivage” (la suite de “Beau séjour”) avec trois derniers 3 épisodes inédits.

Épisode 8

Maurice ne parvient pas à retrouver Jasper, qui semble s’être volatilisé pour de bon. Pourquoi ? Tille est arrêté, puis interrogé par la police. Britt révèle à la famille que le soir de la tempête elle a laissé Jasper à Alice pour retrouver Joachim. Vinnie croise les informations et soupçonne Joachim… Britt commence à accepter la disparition de Jasper ; et Maurice, à comprendre le principe de son invisibilité.

Épisode 9

Vinnie et Mira poursuivent leur enquête et découvrent que Joachim leur a menti. Maurice cherche à convaincre Esther d’avouer à Britt la vérité sur Erik, mais elle le fuit. Maurice a toujours un secret qui justifie sa présence aux yeux de certains vivants. Vinnie le pousse à parler, lorsque le second grand-père de Jasper fait de nouvelles révélations…

Épisode 10

Esther retrouve Joachim pour tout lui raconter. Britt surprend leur conversation. Confortée par les révélations de Maurice, elle décide de se venger. Mais la fille d’Esther, Lola, en sait plus qu’elle ne l’a jamais dit…