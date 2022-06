“Bull” saison 6 : les trois derniers épisodes diffusés sur M6 samedi 2 juillet

Samedi 2 juillet à 21:10, M6 achèvera la diffusion de la saison 6 inédite de la série “Bull”. Résumé des trois derniers épisodes inédits diffusés cette semaine.

Jason Bull est le fondateur d'une firme spécialisée en conseil juridique. Entouré de son équipe d'experts, il se démène et met en place de véritables stratégies pour permettre de faire pencher la balance de la justice en faveur de ses clients.

Épisode 6x20 Trou de mémoire

Après avoir reçu une mystérieuse lettre, Bull est frappé d’amnésie. Il se retrouve en plein Brooklyn, ignorant comment il a atterri là. Il reconnaît alors la maison de son ancien professeur, Nate Cohen, qui va l’aider à comprendre ce qui a provoqué ce trou de mémoire…

Épisode 6x21 L'avocat du diable

Le propriétaire d'un immeuble est accusé d’avoir tué six locataires par empoisonnement au monoxyde de carbone. Son procès pour homicide par négligence ébranle Bull et son équipe. D’autant plus que le bureau du procureur est représenté par Rob Jones, l’ex petit-ami de Chunk, qui connait parfaitement les méthodes de Bull...

Épisode 6x22 Au revoir

Le procès d’Ed Wilson pour homicide par négligence touche à sa fin et toute l’équipe de Bull se mobilise pour qu’il ne soit pas acquitté, ce qui l’empêcherait d’être poursuivi pour ses meurtres. En désespoir de cause, Bull va commettre l’irréparable et compromettre tout son avenir professionnel et celui de son équipe.

Après le final de cette saison 6, la soirée se poursuivra sur M6 avec la rediffusion de 3 épisodes des saisons précédentes.