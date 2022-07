“Major Crimes” saison 6 : trois épisodes inédits diffusés sur France 2 lundi 4 juillet

Lundi 4 juillet à 21:10, France 2 diffusera trois épisodes inédits de 6ème et ultime saison de la série “Major Crimes” avec Mary McDonnell.

Cette série, dérivée de The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires, raconte les enquêtes menées par la Brigade des crimes majeurs de la police de Los Angeles, dirigée par Sharon Raydor (Mary McDonnell).

La brigade des crimes majeurs traque trois redoutables tueurs. Le commandant Sharon Raydor s’habitue à son nouveau boss, Leo Mason. Les lieutenants, non sans quelques réticences et remises en cause difficiles, doivent s’adapter aux bouleversements du système judiciaire.

Ces trois épisodes nous entraînent dans un ascenseur émotionnel. En plus du casting principal, Major crimes présente des apparitions récurrentes de Jon Tenney (Fritz Howard) et Bill Brochtrup (Dr Joe Bowman), pour ne citer qu’eux.

Depuis ses débuts en tête des palmarès, Major crimes s'est régulièrement classé comme l'une des séries dramatiques les plus regardées aux USA.

Épisode 6 Des filles, des burgers et de la bière

Le corps d'une avocate, Bonnie Pearl, est découvert dans sa voiture non loin de son domicile. Bonnie allait attaquer la chaîne de restaurants Tackles, appartenant à Craig Curtis, ancien joueur de la NFL, pour le licenciement abusif de plusieurs serveuses...

Épisode 7 De surprise en surprise

Vanessa Blaine est retrouvée morte chez elle, un verre cassé à la main. Il semblerait qu’elle ait bu avec son agresseur. Sharon est à nouveau prise de vertiges. Elle consulte un spécialiste…

Épisode 8 Ce qui se passe à Vegas

Sharon consulte un nouveau cardiologue mais elle reprend rapidement le travail. La brigade s’efforce d’identifier d’autres victimes dans la liste de Bonnie. Rusty est sur la piste d’un homme qui ressemble à Stroh.

À la suite de ces trois inédits, France 2 rediffusera trois autres épisodes issus des précédentes saisons.