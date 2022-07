“Tropiques Criminels” : deux épisodes de la saison 1 à revoir vendredi 22 juillet sur France 2

Vendredi 22 juillet à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir les deux derniers épisodes de la 1ère saison de “Tropiques Criminels” avec Sonia Rolland et Béatrice De La Boulaye.

Une île. La Martinique. Deux flics contraintes à enquêter ensemble.

L’une, la loi et l’ordre. L’autre, la loi et le désordre. Deux femmes libres et sans tabou. Aventurières et exilées, elles sont prêtes à tout pour rendre justice dans cette île aux multiples visages.

Épisode 7 Le diamant



Annabelle Delysse est retrouvée morte, poignardée, au pied d’un figuier maudit. Directrice d’un grand hôtel de l’île, elle vivait seule avec sa fille de 8 ans dans une belle maison de bord de mer. Celle-ci est introuvable… Tout indique que la victime a été attirée dehors par les injonctions d’une poupée. Sa fille était-elle la cible ? Que voulait le tueur ?

Épisode 8 Grande Anse



Cinq heures du matin, Gaëlle Crivelli fait la fête dans une maison en bord de plage. Elle entend deux coups de feu venir du large et voit une fusée de détresse s’élever depuis un magnifique catamaran. En jet-ski, elle se précipite et trouve le corps inanimé de Jacques Ferrand. Sa femme n’est pas à bord et de mystérieuses traces laissent penser qu’un autre passager a voyagé avec eux. Qui est-il ?