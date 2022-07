“Un si grand soleil” : Spéciale mercredi 27 juillet sur France 2 avec 7 épisodes diffusés

Mercredi 27 juillet à partir de 20:45, France 2 proposera programmation exceptionnelle avec la diffusion de 7 épisodes inédits de la série “Un si grand soleil” pour une soirée tout en suspense et en rebondissements.

En raison de la diffusion des campagnes audiovisuelles présidentielle et législatives officielles, la série “Un si grand soleil” n'a pu être diffusée à cette période.

France 2 propose donc cet été, à partir du mercredi 27 juillet dès 20:45, 3 soirées avec des programmations exceptionnelles d'épisodes inédits.

Première soirée, mercredi 27 juillet.

L'enquête sur le trafic de drogue impliquant Philippe Verneuil, le client et ami de Florent, se poursuit et provoque de vives tensions entre Florent et son fils Enzo.

De son côté, Claire ne supportera-t-elle le retour d'Hélène à l'hôpital ?

Akim suivra-t-il Lucille dans sa nouvelle vie à Barcelone ?

Gary, touché par la situation de Carole Martinez va-t-il enfreindre les règles et se rapprocher d’elle ?

Myriam et Marc veulent vivre ensemble et fonder une famille.

Deux autres soirées à venir...

Les dates des deux prochaines soirées exceptionnelles seront communiquées ultérieurement.

À noter, la série est toujours diffusée du lundi au vendredi à 20:45 sur France 2.